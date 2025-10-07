Καταστράφηκαν 184 ουκρανικά drones από τις μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας τα ξημερώματα της Τρίτη 7 Οκτωβρίου, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο δεδομένα του υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα.

Τουλάχιστον ένα από τα drones που καταστράφηκαν κατευθυνόταν στη ρωσική πρωτεύουσα, ανέφερε νωρίτερα σήμερα ο δήμαρχος της πόλης, Σεργκέι Σαμπιάνιν, μέσω Telegram.

Κατά κανόνα, το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανακοινώνει κάθε πρωί πόσα ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν, όχι πόσα εξαπολύθηκαν ούτε αν ή πόσα έπληξαν τους στόχους τους.