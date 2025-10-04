Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία για την κατάρτιση λεπτομερών προτάσεων σχετικά με την αποκατάσταση της τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος έχει μείνει χωρίς ρεύμα από εξωτερικές πηγές.

Ο πυρηνικός σταθμός, ο μεγαλύτερος της Ευρώπης, έχει αποκοπεί από εξωτερική παροχή ρεύματος για περισσότερο από μία εβδομάδα. Ψύχεται από γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης.