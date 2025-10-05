Μια ενδεχόμενη απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk ενδέχεται να καταστρέψει τη θετική πορεία που καταγράφεται στις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε σχόλιό του προς τον δημοσιογράφο του VGTRK, Πάβελ Ζαρούμπιν.

«Αυτή η (πιθανή απόφαση να σταλούν πύραυλοι Tomahawk στο Κίεβο) θα καταστρέψει τις σχέσεις μας (μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών), ή τουλάχιστον τη θετική δυναμική που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται σε αυτές», ανέφερε ο Ρώσος ηγέτης.

Σχολιάζοντας την ομιλία του στην ολομέλεια της Λέσχης Συζητήσεων Valdai την Πέμπτη, ο Πούτιν είπε ότι παρουσίασε με ειλικρίνεια την κατάσταση. «Λοιπόν, το πώς θα αντιδράσουν σε αυτό οι συνομιλητές μου (οι δυτικοί ηγέτες), είναι δικό τους ζήτημα. Εγώ πάντα μιλάω με ειλικρίνεια στις ομιλίες μου», τόνισε.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance, είχε επιβεβαιώσει στις 28 Σεπτεμβρίου ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να παραχωρήσει πυραύλους cruise Tomahawk σε άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, οι οποίες στη συνέχεια θα τους μεταφέρουν στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον ίδιο, την τελική απόφαση για το ζήτημα θα λάβει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Μικρή επέλαση στο μέτωπο

Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις στη γραμμή του μετώπου συνεχίζονται με τις ρωσικές δυνάμεις να πολιορκούν τις ουκρανικές θέσεις στην κατεύθυνση του Ποκρόφσκ. Σύμφωνα με τις πρωινές αναφορές, οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις κατάφεραν να εδραιωθούν στο χωριό Ροντίνσκογιε.

Η επίθεση στο χωριό βρίσκεται σε εξέλιξη

Στην περιοχή Σιρσκ, η Κουζμίνοβκα κατελήφθη προς την κατεύθυνση του Σέβερσκ. Αν και η συγκεριμένη πόλη είναι μικρή, έχει ήδη περικυκλωθεί σε μεγάλο βαθμό από τον βορρά.

Τέλος, μεγάλες εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή του Τσερνίκιβ, με τις ουκρανικές αρχές να αναφέρουν ότι ρωσικά drones χτύπησαν τοπικό σταθμό αποθήκευσης καυσίμων.