Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι περιέγραψε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τη Ρωσία ως «σκανδαλώδη» και ως ένα ακόμη απαράδεκτο βήμα αποσταθεροποίησης από τη Μόσχα.

«Ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν ξανά τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, αυτή τη φορά στην Εσθονία. Αυτό είναι απαράδεκτο. Η ρωσική αποσταθεροποίηση επεκτείνεται σε νέες χώρες και σε νέες κατευθύνσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «πρόκειται για μια συστηματική εκστρατεία που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ευρώπης, κατά του ΝΑΤΟ, κατά της Δύσης», ενώ υπογράμμισε την ανάγκη «ισχυρών μέτρων».

«Απαιτείται ισχυρή δράση, τόσο από κοινού όσο και από τις χώρες μεμονωμένα», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.