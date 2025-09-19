Δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα και 9η στην ιστορία του ΝΑΤΟ από το 1949 που μια χώρα – αυτή τη φορά η Εσθονία – ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της συμμαχίας μετά την αναχαίτιση τριών ρωσικών μαχητικών που παραβίασαν νωρίτερα τον εναέριό της χώρο και αναχαιτίστηκαν από αεροσκάφη του ΝΑΤΟ.

Το άρθρο αναφέρει για τη διαδικασία πως «οι χώρες θα πρέπει να συσκεφθούν, όταν οποιαδήποτε από αυτές θεωρήσει ότι απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια κάποιου μέρους της συμμαχίας».

Η τελευταία χώρα που ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου ήταν η Πολωνία τον περασμένο μήνα, όταν ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριό της χώρα και αμέσως νωρίτερα από μια σειρά από χώρες κατά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Πρόκειται για ένα σαφές σημάδι πως η Εσθονία αντιλαμβάνεται το περιστατικό ως άμεση απειλή για την ασφάλειά της, ενώ ταυτόχρονα εντείνει την ανησυχία πως η Ρωσία προχωρά σε όλο και πιο επιθετικές και προβοκατόρικες κινήσεις.

Το χρονικό του επεισοδίου

Τρία ρωσικά μαχητικά MIG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας χωρίς να έχουν λάβει άδεια. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, παρέμειναν στον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά, συνολικά. Ο υπουργός Άμυνας της Εσθονίας έκανε λόγο για ένα περιστατικό «χωρίς προηγούμενο σε βαρβαρότητα».

Διάβημα διαμαρτυρίας από την Εσθονία

«Η ολοένα και πιο εκτεταμένη δοκιμή των ορίων και η αυξανόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχεία αύξηση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης», είπε ο υπουργός. Η κυβέρνηση της Εσθονίας παρέδωσε διάβημα διαμαρτυρίας στον ανώτερο Ρώσο διπλωμάτη που βρίσκεται στη χώρα.

Η εσθονική εφημερίδα Postimees μετέδωσε ότι τα μαχητικά δεν είχαν καταθέσει σχέδια πτήσης και είχαν κλειστούς τους ασυρμάτους τους τη στιγμή του περιστατικού. Η Ohtuleht ανέφερε ότι το συμβάν σημειώθηκε κοντά στο νησί Vaindloo και ήταν η τέταρτη παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας φέτος.

Σημειώνεται πως, το τελευταίο διάστημα, ρωσικά drones έχουν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Ρουμανίας.

«Εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση» η ρωσική παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας

Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, μέλους του ΝΑΤΟ, από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη την Παρασκευή ήταν μια «εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση», δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας.

«Αυτή είναι η τρίτη τέτοια παραβίαση του εναερίου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και εντείνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή», ανέφερε η Κάλλας σε ανάρτησή της στο X.

«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείξουμε αδυναμία».

Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε ρωσικά αεροσκάφη πάνω από την Εσθονία, επιβεβαιώνει εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, εξέδωσε δήλωση, επιβεβαιώνοντας ότι το ΝΑΤΟ ανταποκρίθηκε στο περιστατικό και αναχαίτισε τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη:

«Νωρίτερα σήμερα, ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας. Το ΝΑΤΟ ανταποκρίθηκε αμέσως και αναχαίτισε τα ρωσικά αεροσκάφη. Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα της απερίσκεπτης συμπεριφοράς της Ρωσίας και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να ανταποκρίνεται».

Τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από ιταλικά F-35

Ο εσθονικός στρατός επιβεβαίωσε ότι τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από ιταλικά F-35 που σταθμεύουν στο Ämari της Εσθονίας, στο πλαίσιο αποστολής αεροπορικής αστυνόμευσης πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα.