Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι επισκέφθηκε την πρώτη γραμμή του μετώπου στην περιοχή Ντονέτσκ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ ότι συναντήθηκε με στρατιώτες που συμμετέχουν στην μάχη για την ανακατάληψη εδάφους κοντά στην Ντομπροπίλια μετά τις γρήγορες προελάσεις που έκαναν τα ρωσικά στρατεύματα στην περιοχή τον Αύγουστο.

«Βήμα–βήμα οι μαχητές απελευθερώνουν τη γη μας: από την έναρξη της επιχείρησης, ανακτήθηκαν 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα και επτά οικισμοί» πρόσθεσε ο ίδιος.

Donetsk Region. I met with our warriors taking part in the Dobropillia counteroffensive. I spoke with the defenders, thanked them for their achievements, and presented them with state awards. I also received a report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi on the progress of… pic.twitter.com/QgNH0GoLDr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2025

Ο ουκρανικός στρατός σε αντεπίθεση στο ανατολικό μέτωπο, λέει ο Ζελένσκι

Ο στρατός της Ουκρανίας διεξάγει επιχείρηση αντεπίθεσης εναντίον των ρωσικών δυνάμεων στο ανατολικό μέτωπο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Донеччина. Зустрівся з нашими воїнами, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції. Поспілкувався із захисниками, подякував за результати та відзначив їх державними нагородами. Була також доповідь Головнокомандувача Олександра Сирського про перебіг операції,… pic.twitter.com/sLQY33rflS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2025

Ο Ζελένσκι περιέγραψε τις μάχες ως σφοδρές στην περιοχή Ντομπροπίλια και Ποκρόφσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ. «Στην πραγματικότητα, οι δυνάμεις μας στερούν από τον κατακτητή την ευκαιρία να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη επιθετική επιχείρηση, την οποία σχεδίαζαν εδώ και πολύ καιρό και στην οποία βασίζονταν», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα στην Κοστιαντινίβκα, σύμφωνα με την αστυνομία

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική κατευθυνόμενη βόμβα στην πόλη Κοστιαντινίβκα, στην ανατολική Ουκρανία, κοντά στη γραμμή του μετώπου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Αστυνομία.

Η αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο Telegram ότι το πλήγμα έγινε γύρω στις 10 πμ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο γυναίκες και τρεις άνδρες και να προκληθούν ζημιές σε τέσσερις πολυκατοικίες.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλησιάσει την πόλη σε απόσταση περίπου 8-10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον ιστότοπο DeepState, που καταγράφει τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης.

Η Ρωσία παρέδωσε τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτικών, ανακοίνωσε το Κίεβο

Η Ουκρανία παρέλαβε τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο που άρχισε με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022, κατά την διάρκεια της τελευταίας ανταλλαγής με την Ρωσία, ανέφεραν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Περισσότεροί από 7.000 νεκροί, οι περισσότεροι μη ταυτοποιημένοι, έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, κατά την διάρκεια των πολλαπλών ανταλλαγών, που υπήρξαν αποτέλεσμα των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών στην Κωνσταντινούπολη νωρίτερα εφέτος.

Σε μια ανακοίνωση του το Συντονιστικό Συμβούλιο της Ουκρανίας για τους αιχμαλώτους πολέμου αναφέρει ότι οι αξιωματούχοι θα εργασθούν για την ταυτοποίηση των νεκρών.

