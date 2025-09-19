Συναγερμός σήμανε και πάλι στο ΝΑΤΟ, καθώς ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, την πληροφορία μετέδωσαν πηγές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Αργότερα, το πρακτορείο μετέδωσε πως η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά μαχητικά MIG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας χωρίς να έχουν λάβει άδεια. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, παρέμειναν στον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά, συνολικά.

Ο υπουργός Άμυνας της Εσθονίας έκανε λόγο για ένα περιστατικό «χωρίς προηγούμενο σε βαρβαρότητα».

Η κυβέρνηση της Εσθονίας παρέδωσε διάβημα διαμαρτυρίας στον ανώτερο Ρώσο διπλωμάτη που βρίσκεται στη χώρα.

Η εσθονική εφημερίδα Postimees μετέδωσε ότι τα μαχητικά δεν είχαν καταθέσει σχέδια πτήσης και είχαν κλειστούς τους ασυρμάτους τους τη στιγμή του περιστατικού.

Η Ohtuleht ανέφερε ότι το συμβάν σημειώθηκε κοντά στο νησί Vaindloo και ήταν η τέταρτη παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας φέτος.

Σημειώνεται πως, το τελευταίο διάστημα, ρωσικά drones έχουν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Ρουμανίας.