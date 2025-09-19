Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας καταδικάζει απερίφραστα την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη. Η κίνηση αυτή, που αποτελεί μια σαφή απάντηση, ευθυγραμμίζει πλήρως την Ελλάδα με τις χώρες-εταίρους της σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ.

Η επίσημη θέση της Αθήνας, όπως διατυπώθηκε στη σχετική ανακοίνωση, ήταν τόσο περιεκτική όσο και αυστηρή, υπογραμμίζοντας τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας. Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τους Εσθονούς εταίρους μας».

Με τη δήλωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν περιορίστηκε μόνο στο συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά έστειλε ένα ευρύτερο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, τονίζοντας την αδιαπραγμάτευτη αρχή της κυριαρχίας των κρατών.