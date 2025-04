Συναγερμός σήμανε στο Κίεβο λόγω ρωσικής επίθεσης με πυραύλους, σύμφωνα με τις στρατιωτικές αρχές της Ουκρανίας το βράδυ της Τετάρτης. Δημοσιογράφοι διεθνών πρακτορείων ανέφεραν πως ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις και παρατηρήθηκαν drones να πετούν πάνω από την πόλη.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ενημέρωσε μέσω Telegram πως μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση των επιθέσεων.

Την ίδια στιγμή, ο δήμαρχος του Χαρκόβου, Ιχόρ Τερέχοφ, δήλωσε ότι και η πόλη του υφίσταται ρωσική πυραυλική επίθεση, με πολλές εκρήξεις να έχουν ακουστεί. Το Χάρκοβο αποτελεί συχνό στόχο ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.

7-8 Iskander-M ballistic missiles impacted Kyiv.



Kalibrs targeted various parts of Ukraine including Zhytomyr and Kharkiv Oblasts.



Tu-95s and Tu-160s just conducted a launch maneuver over Volgograd Oblast. Kh-101 missiles will likely arrive in Ukraine later on.



