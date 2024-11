Στις 10 Νοεμβρίου 1871, δηλαδή πριν από 153 χρόνια, μια από τις πιο εμβληματικές συναντήσεις στην ιστορία της εξερεύνησης έλαβε χώρα κοντά στη λίμνη Τανγκανίκα. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος και εξερευνητής Χένρι Μόρτον Στάνλεϊ, μετά από μια κοπιαστική αναζήτηση, εντόπισε τον χαμένο Σκοτσέζο ιεραπόστολο και εξερευνητή Ντέιβιντ Λίβινγκστον, ο οποίος είχε χαθεί για χρόνια στα βάθη της αφρικανικής ηπείρου. Η πρώτη φράση του Στάνλεϊ προς τον Λίβινγκστον, «Ο δρ. Λίβινγκστον, να υποθέσω;» («Dr. Livingstone, I presume?»), έγινε θρυλική και έκτοτε αποτελεί σύμβολο της θάρρους και της αντοχής των ανθρώπων που διέσχισαν άγνωστες, ανεξερεύνητες περιοχές.

Ο Λίβινγκστον και ο μύθος της Αφρικής

Ο Ντέιβιντ Λίβινγκστον, γεννημένος το 1813, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους εξερευνητές της Αφρικής, διανύοντας πάνω από 29.000 μίλια κατά τη διάρκεια της ζωής του, έναν εντυπωσιακό άθλο για τον 19ο αιώνα. Πορεύτηκε ακάθεκτος με στόχο την ανακάλυψη του Νείλου και την καταπολέμηση της δουλείας, συχνά μόνος και δίχως πόρους. Το 1855, ο Λίβινγκστον ανακάλυψε τους καταρράκτες της Βικτώριας, αφήνοντας το στίγμα του στην ιστορία της γεωγραφικής ανακάλυψης, ενώ οι εντυπωσιακές καταγραφές του για τη φρίκη της δουλείας συγκλόνισαν την κοινωνία της εποχής.

Ο Χένρι Στάνλεϊ, που κλήθηκε να βρει τον χαμένο Λίβινγκστον, περιπλανήθηκε για μήνες στο αφιλόξενο αφρικανικό τοπίο, αντιμετωπίζοντας ασθένειες και αμέτρητες δυσκολίες. Η στιγμή της συνάντησής τους θεωρείται μια από τις πιο δυνατές στιγμές στην ιστορία της εξερεύνησης, συνδυάζοντας ανθρώπινη αφοσίωση και θάρρος απέναντι στο άγνωστο.

Η φράση του Στάνλεϊ, «Dr. Livingstone, I presume?», αν και απλή, έμελλε να γίνει διαχρονικό σύμβολο. Ο Λίβινγκστον, αδυνατισμένος και εξουθενωμένος, συνέχισε τις αναζητήσεις του ακόμα και μετά τη διάσωσή του, μέχρι τον θάνατό του το 1873. Το όραμα του Λίβινγκστον για την Αφρική επηρέασε καθοριστικά την εξερεύνηση της ηπείρου, ενώ η συνάντησή τους αποτυπώνει τη θρυλική θέληση του ανθρώπου να αναμετρηθεί με το άγνωστο.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1775: Ιδρύεται το Σώμα των Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών (U.S. Marine Corps), με σκοπό να λειτουργεί ως επίλεκτη δύναμη για αποστολές αμφίβιων επιχειρήσεων και να υποστηρίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ παγκοσμίως. Από την ίδρυσή τους, οι Πεζοναύτες διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο σε πολλές πολεμικές αποστολές και θεωρούνται η αιχμή του δόρατος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, εκπροσωπώντας την ταχύτητα, την ευελιξία και την ισχύ των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

1836: Ο βασιλιάς των Ελλήνων, Όθωνας, παντρεύεται την κόρη του μεγάλου δούκα του Ολδεμβούργου, Μαρία, η οποία, ως βασίλισσα της Ελλάδας, θα λάβει το όνομα Αμαλία. Ο γάμος τους επισφράγισε τις σχέσεις της νεοσύστατης ελληνικής μοναρχίας με την Ευρώπη και η Αμαλία θα γίνει ιδιαίτερα αγαπητή στον ελληνικό λαό, γνωστή για τις προσπάθειές της να εκσυγχρονίσει την ελληνική κοινωνία και την προσφορά της στον πολιτισμό και στην κοινωνική ζωή της χώρας.

1885: Στη Γερμανία, ο Γκότλιμπ Ντάιμλερ, που αργότερα θα ιδρύσει τη Mercedes, κατασκευάζει την πρώτη μοτοσικλέτα (264 κ.εκ. – μέγιστη ταχύτητα 12 χλμ./ώρα). Την οδηγεί ο γιος του Πάουλ.

1924: Ταραχές και συγκρούσεις ξεσπούν στην Καβάλα, μεταξύ καπνεργατών από τη μία πλευρά, και στρατού και χωροφυλακής από την άλλη. Στη διάρκεια των επεισοδίων σκοτώνονται μία εργάτρια κι ένας αξιωματικός της χωροφυλακής.

1939: Το πρώτο αυτοκίνητο με κλιματισμό παρουσιάζεται σε έκθεση στο Σικάγο των ΗΠΑ.

1949: Ο ΟΤΕ αποκτά τον πρώτο του συνδρομητή.

1989: Ο Τεοντόρ Ζίβκοφ εγκαταλείπει την ηγεσία της Βουλγαρίας και του βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος, μετά από 35 χρόνια στην εξουσία.

2008: Διαγράφεται από το κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Αρκαδίας, Πέτρος Τατούλης, έπειτα από συνέντευξή του σε εφημερίδα, όπου άσκησε έντονη κριτική κατά του πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή.

2015: Περισσότεροι από 540.000 μετανάστες έφτασαν στα ελληνικά νησιά το πρώτο δεκάμηνο του 2015, σύμφωνα με τη Frontex. Ο αριθμός αυτός είναι 13 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

2021: Το YouTube αφαιρεί το δημόσιο «dislike» από όλα τα βίντεο του YouTube, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τους δημιουργούς περιεχομένου από συντονισμένες «επιθέσεις dislike».

Γεννήσεις

1919 – Μιχαήλ Καλάσνικοφ, ρώσος στρατιωτικός και σχεδιαστής όπλων, δημιουργός του διάσημου τουφεκιού ΑΚ-47

1925 – Ρίτσαρντ Μπάρτον, ουαλός ηθοποιός, γνωστός για τις εξαιρετικές ερμηνείες του και τον ταραχώδη βίο του με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ

1928 – Ένιο Μορικόνε, ιταλός συνθέτης, από τους κορυφαίους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, με εμβληματικά soundtrack όπως για το «The Good, the Bad and the Ugly»

1986 – Ηλίας Ηλιάδης, έλληνας αθλητής του τζούντο, χρυσός ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς της Αθήνας το 2004

Θάνατοι

1891 – Αρθούρος Ρεμπό, γάλλος ποιητής, πρωτοπόρος του συμβολισμού και με έντονη επιρροή στη μοντέρνα ποίηση

2002 – Βασίλης Μάρος, έλληνας πολυβραβευμένος σκηνοθέτης και σημαντική μορφή του ελληνικού κινηματογράφου

2007 – Νόρμαν Μέιλερ, αμερικανός συγγραφέας, πολυγραφότατος και βραβευμένος με Πούλιτζερ

2015 – Χέλμουτ Σμιτ, γερμανός πολιτικός, καγκελάριος της Δυτικής Γερμανίας και σημαντικός ευρωπαϊστής

Επέτειοι – Παγκόσμιες Ημέρες

Ευρωπαϊκή Ημέρα Οινοτουρισμού

Παγκόσμια Ημέρα Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη

Παγκόσμια Ημέρα Κερατόκωνου

Αρσένιος, Αρσινόη, Ηρωδίων, Μίλος, Ορέστης, Ορεστιάδα, Ροδίων, Σωσίπατρος, Ωρίων