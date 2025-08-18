Η τελευταία επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στον Λευκό Οίκο είχε καταλήξει σε μια έντονη αντιπαράθεση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει ειρωνικά σχόλια για τη στρατιωτική του ενδυμασία. Φαίνεται όμως πως αυτή τη φορά, οι δύο πλευρές ήθελαν να αποφύγουν κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με πηγές του Axios, ο Λευκός Οίκος ζήτησε από Ουκρανούς αξιωματούχους να φορέσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κοστούμι για την κρίσιμη συνάντηση.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανταποκρίθηκε στην «παράκληση» με έναν διπλωματικό τρόπο. Επέλεξε να φορέσει το ίδιο μαύρο σακάκι που είχε βάλει και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο στην Ολλανδία. Πηγές το περιέγραψαν ως “suit-style”, δηλαδή ένα σακάκι που παραπέμπει σε κοστούμι, χωρίς ωστόσο να είναι ένα πλήρες, επίσημο σύνολο.

Η ενδυματολογική επιλογή του Ουκρανού προέδρου δεν έμεινε ασχολίαστη. Ένας δημοσιογράφος, ο Μπράιαν Γκλεν, ο οποίος την προηγούμενη φορά είχε επιτεθεί στον Ζελένσκι για την εμφάνισή του, εμφανίστηκε «μετανιωμένος».

Ο Γκλεν, ο οποίος την προηγούμενη φορά είχε ρωτήσει με προσβλητικό ύφος τον Ουκρανό πρόεδρο «Γιατί δεν φοράτε κοστούμι; Βρίσκεστε ενώπιον του ανώτατου αξιώματος αυτής της χώρας και αρνείστε να φορέσετε κοστούμι;», αυτή τη φορά παραδέχτηκε: «Δείχνετε υπέροχος με το κοστούμι σας».

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε κάνει την ίδια παρατήρηση, ενώ ο Ζελένσκι, με το ιδιαίτερο χιούμορ του, απάντησε στον δημοσιογράφο λέγοντάς του: «Εγώ άλλαξα, εσύ όχι», καθώς ο Γκλεν φορούσε το ίδιο κοστούμι με την προηγούμενη συνάντηση.

Ο Ζελένσκι αστειεύεται με τον ρεπόρτερ, ο οποίος του ζήτησε συγγνώμη, λέγοντάς του ότι φοράει το ίδιο κοστούμι: «Εγώ άλλαξα, εσύ όχι».

Αναλυτικότερα διημείφθη ο παρακάτω διάλογος

Δημοσιογράφος: Πρόεδρε Ζελένσκι, δείχνετε εκθαμβωτικός σε αυτό το κουστούμι. Δείχνετε ωραίος.

Τραμπ: Κι εγώ το ίδιο είπα. Αυτός είναι ο δημοσιογράφος που σου επιτέθηκε πέρσι.

Ζελένσκι: Το θυμάμαι.

Δημοσιογράφος: Σας ζητώ συγγνώμη για αυτό. Δείχνετε υπέροχος.

Ζελένσκι: Εσείς πάντως φοράτε τα ίδια. Εγώ άλλαξα, εσείς όχι.