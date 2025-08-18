Καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφά για τη σημερινή συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, η οποία θεωρείται ως ιδιαίτερα κρίσιμη, ξεχωριστή σημασία δίνεται στο… ντύσιμο του Ουκρανού ηγέτη.

Ενώ τα μάτια του κόσμου είναι στραμμένα στις ΗΠΑ για τη νέα αυτή συνάντηση των δύο ηγετών, η οποία, σύμφωνα με το BBC, ενδέχεται να έχει μεγαλύτερο βάρος για Ουκρανία και ΕΕ από τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, κάποιοι σχολιάζουν το ενδεχόμενο ο Ζελένσκι να φορέσει γραβάτα όταν περάσει την είσοδο του Λευκού Οίκου.

Άλλωστε, όπως μετέδωσε το ρεπορτάζ του αμερικανικού Μέσου Axios, ο Λευκός Οίκος ρώτησε τους Ουκρανούς αξιωματούχους αν ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα φορέσει κοστούμι στη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα, σύμφωνα με όσα είπαν δύο πηγές.

Μάλιστα, το ντύσιμο του Ζελένσκι είχε αποτελέσει ζήτημα πριν από την προηγούμενη συνάντησή του στο Οβάλ Γραφείο με τον Τραμπ τον Μάρτιο, η οποία κατέληξε σε διπλωματικό φιάσκο. Ο Τραμπ δεν φάνηκε, τότε, ικανοποιημένος από τη στρατιωτική ενδυμασία του Ζελένσκι. Είχε πει σαρκαστικά: «είναι καλοντυμένος σήμερα», όταν τον υποδέχτηκε.

Κάποιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι τότε θεώρησαν ότι το ζήτημα του κοστουμιού συνέβαλε κάπως στο καταστροφικό αποτέλεσμα της συνάντησης. Οι πηγές είπαν ότι ο Ζελένσκι θα εμφανιστεί στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα φορώντας το ίδιο μαύρο σακάκι που είχε φορέσει σε σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία τον Ιούνιο.

«Θα είναι σε στιλ κοστουμιού αλλά όχι πλήρες κοστούμι», είπε μία από τις πηγές. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν η πρώτη φορά που ο Ζελένσκι φόρεσε σακάκι τύπου business από την εισβολή του 2022, και Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι ο Τραμπ ήταν ευχαριστημένος γι’ αυτό.

«Ο Ζελένσκι ήρθε σαν φυσιολογικός άνθρωπος, όχι τρελός, και ντυμένος σαν κάποιος που πρέπει να είναι στο ΝΑΤΟ… Έτσι είχαν καλή συζήτηση», είπε τότε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Ένας σύμβουλος του Τραμπ, μερικώς αστειευόμενος, είπε στο Axios ότι «θα ήταν καλό σημάδι για την ειρήνη» αν ο Ζελένσκι φορούσε κοστούμι τη Δευτέρα, αλλά πρόσθεσε: «Δεν περιμένουμε να το κάνει».

Άλλος είπε: «Θα ήταν υπέροχο αν φορούσε γραβάτα αλλά δεν το περιμένουμε». Η πηγή πρόσθεσε ότι ο αντιπρόεδρος Βανς -ο οποίος, σύμφωνα με το ABC News, θα παραστεί και στη νέα συνάντηση- ενοχλήθηκε περισσότερο από τον Τραμπ για την εμφάνιση και τη στάση του Ζελένσκι την τελευταία φορά. Οι πηγές είπαν ότι ο Ζελένσκι δεν θα φορέσει γραβάτα τη Δευτέρα.

Ο Τραμπ πιστεύει πολύ στην εμφάνιση, η οποία, κατά τη γνώμη του, για έναν παγκόσμιο ηγέτη σημαίνει να φοράει κοστούμι. Αλλά η δυσαρέσκειά του για τον Ζελένσκι την προηγούμενη φορά δεν ήταν μόνο για τα ρούχα, λένε οι σύμβουλοί του.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Ζελένσκι έχει βελτιωθεί στο να αντιμετωπίζει τον Τραμπ.

«Δεν είναι τόσο κακός όσο παλιά», είπε σύμβουλος του Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε αν η νέα σύνοδος θα επαναλάβει την προσέγγιση της προηγούμενης, ο σύμβουλος είπε: «Όχι, καθόλου». «Έχουν ταξιδέψει πολύ, και οι δύο. Ο Ζελένσκι δεν θα του δείξει φωτογραφίες νεκρών παιδιών για να συμπεριφερθεί σαν να είναι κάπως δικό του λάθος. Ο πρόεδρος έχει μάθει απλώς να αποθηκεύει τυχόν ενοχλήσεις και να προχωρά».

Ο Ζελένσκι θα έχει επίσης μαζί του Ευρωπαίους ηγέτες, είπε ο σύμβουλος, «οπότε η συνάντηση θα έχει πολύ διαφορετική ατμόσφαιρα από την προηγούμενη».