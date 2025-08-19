Η Σουηδία γίνεται μάρτυρας ενός ιστορικού γεγονότος. Η εκκλησία του Κίρουνα, ένα ξύλινο οικοδόμημα 113 ετών, έχει ξεκινήσει το ταξίδι της προς το νέο της «σπίτι», σε μια επιχείρηση που έχει καθηλώσει τους πολίτες. Ο ναός μετακινείται ολόκληρος, σε μια διαδρομή 5 χιλιομέτρων, για να γλιτώσει από την καθίζηση του εδάφους που προκαλείται από τις εξορύξεις σιδηρομεταλλεύματος.

Το θέαμα είναι πρωτοφανές. Η Εκκλησία, που ζυγίζει 672 τόνους, έχει ανυψωθεί και τοποθετηθεί σε ειδικά ρυμουλκούμενα, κινούμενη με μια ταχύτητα μόλις 500 μέτρων την ώρα. Το εγχείρημα αναμένεται να διαρκέσει δύο ημέρες. Όπως εξήγησε ο υπεύθυνος του έργου, Στέφαν Χόλμπλαντ Γιοχάνσον, η επιχείρηση είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και δεν επιδέχεται λάθη.

Οι μηχανικοί επέλεξαν να τη μετακινήσουν ολόκληρη, καθώς το εκκλησιαστικό όργανο και η τοιχογραφία του βωμού είναι κολλημένα στους τοίχους και η αποσυναρμολόγησή τους θα προκαλούσε ανεπανόρθωτες ζημιές.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στους δρόμους για να παρακολουθήσει από κοντά τη στιγμή που «η ιστορία κινείται». Οι κάτοικοι του Κίρουνα αισθάνονται βαθιά συγκινημένοι, καθώς η εκκλησία δεν είναι απλώς ένα κτίριο, αλλά ένα πνευματικό κέντρο που έχει σημαδέψει γενιές. «Μετακινούμε τις μνήμες μας μαζί μας στο μέλλον», δήλωσε μια κάτοικος της πόλης, συνοψίζοντας το βαθύτερο νόημα του εγχειρήματος.

Η μετεγκατάσταση της εκκλησίας είναι η πιο εντυπωσιακή στιγμή της ευρύτερης μεταφοράς κτιρίων που γίνεται στο Κίρουνα, καθώς ολόκληρο το παλιό κέντρο της πόλης πρέπει να μετακινηθεί σε πιο ασφαλές έδαφος.

Το κόστος της επιχείρησης, που ανέρχεται στο 1 δισ. δολάρια, καλύπτεται από την εταιρεία εξόρυξης, τον μεγαλύτερο εργοδότη της περιοχής. Η σουηδική τηλεόραση, μάλιστα, μεταδίδει ζωντανά την κίνηση της εκκλησίας, σε ένα μοναδικό τηλεοπτικό γεγονός.