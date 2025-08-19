Πάνω από 70 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε θανατηφόρο τροχαίο στην επαρχία Χεράτ, στο δυτικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών την Δευτέρα ενώ ανάμεσα στα θύματα είναι και 17 παιδιά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε στην Καμπούλ μετανάστες που επρόκειτο να απελαθούν συγκρούστηκε με ένα φορτηγό και ένα μηχανάκι και τυλίχθηκε στις φλόγες, είπε ο εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης Αχμαντουλάχ Μουτάκι.

A bus crash in Herat, western Afghanistan, has killed more than 50 people, according to police. pic.twitter.com/AtEe9EReo3 — TabZ (@TabZLIVE) August 19, 2025

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 71.

🚨🇦🇫 DEADLY BUS CRASH IN AFGHANISTAN KILLS AT LEAST 71



A bus carrying deported migrants caught fire after colliding with a truck and motorcycle in Herat province.



At least 71 people are confirmed dead.



Source: AZintel pic.twitter.com/6IfCOMz47v — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 19, 2025

Η αστυνομία ανέφερε ότι «λόγω υπερβολικής ταχύτητας και αμέλειας (το λεωφορείο) ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε σφοδρά με ένα φορτηγό».