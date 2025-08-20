Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας καταγγέλλει ότι 66 παιδιά βρίσκονται σε καθεστώς «ομηρίας» στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς απομακρύνθηκαν από τους γονείς τους οι οποίοι απελάθηκαν στη χώρα καταγωγής τους.

Το Καράκας, που έχει ήδη επιτύχει την επιστροφή πολλών ανηλίκων, ζητά από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παραδοθούν τα παιδιά στις αρχές της Βενεζουέλας για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

«Έχουμε 66 απαχθέντα παιδιά στις ΗΠΑ, ο αριθμός αυτός αυξάνεται καθημερινά και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Είναι μια πολιτική βάναυση και απάνθρωπη» είπε η Καμίλα Φάμπρι, η πρόεδρος του κυβερνητικού σχεδίου «Επιστροφή στην Πατρίδα», που ξεκίνησε το 2018 από τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο με στόχο την εθελοντική επιστροφή των μεταναστών στη Βενεζουέλα.

«Θα φέρουμε πίσω τα 66 παιδιά», υποσχέθηκε. Η Φάμπρι συνοδευόταν από μητέρες οι οποίες απηύθυναν μια επιστολή στην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, τη Μελάνια Τραμπ, ζητώντας της να παρέμβει υπέρ των παιδιών που έχουν ανατεθεί σε δομές φιλοξενίας.

Η Φάμπρι, Ιταλίδα η ίδια, είναι η σύζυγος του Άλεξ Σάαμπ, του Κολομβιανού επιχειρηματία που πήρε την υπηκοότητα της Βενεζουέλας και φέρεται ότι είναι «αχυράνθρωπος» του Μαδούρο. Ο Σάαμπ συνελήφθη στο Πράσινο Ακρωτήριο, εκδόθηκε και φυλακίστηκε στις ΗΠΑ και απελευθερώθηκε το 2023, κατά την ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Καράκας και Ουάσινγκτον.

Μέχρι σήμερα έχουν επιστρέψει στη Βενεζουέλα 21 παιδιά. Μεταξύ αυτών ήταν και η Μαϊκέλις Εσπινόσα, η κόρη ενός από τους 252 Βενεζουελάνους μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ στο Ελ Σαλβαδόρ και κρατήθηκαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας. Όλοι τους απελευθερώθηκαν στις 18 Ιουλίου και επέστρεψαν στη Βενεζουέλα, σε μια νέα ανταλλαγή κρατουμένων.

Το Καράκας ζητά την επιστροφή των παιδιών οργανώνοντας διαδηλώσεις και προπαγανδίζοντάς την στα επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Η Φάμπρι είπε ότι φέτος έχουν επαναπατριστεί 10.631 Βενεζουελάνοι μετανάστες. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει όσους απελάθηκαν από τις ΗΠΑ αλλά και εκείνους που είχαν μπλοκαριστεί στο Μεξικό και γύρισαν με τη βοήθεια του σχεδίου «Επιστροφή στην Πατρίδα».

Πηγή: ΑΠΕ