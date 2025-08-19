Η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω επιστολής της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, επανέφερε τις πάγιες θέσεις της για το λεγόμενο «Μνημόνιο Κατανόησης» Τουρκίας – Λιβύης του 2019, τονίζοντας ότι το έγγραφο αυτό «δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο, ούτε με τους κανόνες που διέπουν τη σύναψη συνθηκών, ενώ αντιβαίνει και στο Δίκαιο της Θάλασσας όπως αυτό έχει κωδικοποιηθεί στη Σύμβαση UNCLOS».

Η επιστολή υπενθυμίζει παλαιότερες παρεμβάσεις της Κύπρου στον ΟΗΕ (20 Ιανουαρίου, 24 Απριλίου και 20 Ιουλίου 2020) και υπογραμμίζει ότι «το μνημόνιο αυτό δεν παράγει οποιαδήποτε έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη, ούτε θίγει τα κυριαρχικά τους δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες».

Σύμφωνα με τη Λευκωσία, το κείμενο αναφέρεται σε «δήθεν οριοθέτηση» θαλασσίων ζωνών μεταξύ δύο χωρών που δεν διαθέτουν αντικριστές ή παρακείμενες ακτές, δημιουργώντας έτσι ένα ανύπαρκτο θαλάσσιο όριο. Παράλληλα, «παραβλέπει εσκεμμένα τα δικαιώματα παράκτιων κρατών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων ελληνικών νησιών όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο άρθρο 121 της UNCLOS, το οποίο «αποτυπώνει εθιμικό διεθνές δίκαιο» και προβλέπει ρητά ότι τα νησιά διαθέτουν πλήρη δικαιώματα σε αιγιαλίτιδα ζώνη, συνορεύουσα ζώνη, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Επίσης, η επιστολή επισημαίνει ότι η γραμμή κλεισίματος του Κόλπου της Σύρτης, καθώς και η χάραξη ευθειών γραμμών βάσης από τη Λιβύη, δεν συμβαδίζουν με το διεθνές δίκαιο και, συνεπώς, δεν έχουν καμία νομική ισχύ.

Η Κυπριακή Δημοκρατία υπενθυμίζει ότι οι συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών πρέπει να συνάπτονται μόνο μεταξύ κρατών με αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές, «καλή τη πίστει και με βάση τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου».

Τέλος, καταγράφεται η «διακηρυγμένη πρόθεση της Λιβύης να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τα γειτονικά κράτη για την οριοθέτηση θαλάσσιων συνόρων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», ενώ ζητείται η επιστολή να καταχωρηθεί ως επίσημο έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας και να δημοσιευθεί στο Δελτίο για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Πηγή: ΑΠΕ