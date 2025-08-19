Η Πάφος συνεχίζει να προκαλεί αίσθηση στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική σκηνή και στοχεύει την League phase του Champions League 2025/26! Η κυπριακή πρωταθλήτρια νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι με 2-1, με τον Κορέια να ανοίγει το σκορ στα πρώτα 39 δευτερόλεπτα και τον Πεπέ να διπλασιάζει τα γκολ στο 52΄, πριν μειώσει ο Μπρούνο Ντουάρτε τρία λεπτά αργότερα. Το επόμενο βήμα για την Πάφο είναι να διατηρήσει το υπέρ της αποτέλεσμα στη ρεβάνς της 27ης Αυγούστου για να ολοκληρωθεί το ευρωπαϊκό θαύμα.

Πολύ πιο βόρεια, στη Γλασκόβη, η Μπριζ έκανε το πλέον αποφασιστικό βήμα για πρόκριση επικρατώντας 3-1 της Ρέιντζερς στο «Άιμπροξ». Ακόμα μία «μαγική» εμφάνιση για τον Χρήστο Τζόλη, κορυφαίο των νικητών, με συμμετοχή στα δύο πρώτα γκολ της ομάδας του. Με το ίδιο σκορ νίκησε εκτός έδρας η Καραμπάγκ τη Φερεντσβάρος και μοιάζει έτοιμη να επιστρέψει στα «αστέρια» μετά από 7 χρόνια.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στα playoffs του Champions League:

Τρίτη 19/8

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) – Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 1-3

(30΄ Βάργκα – 50΄ Γιάνκοβιτς, 67΄ Μεντίνα, 84΄ Κουρμπανλί)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Πάφος (Κύπρος) 1-2

(58΄ Ντουάρτε – 1΄ Κορέια, 55΄πεν. Πεπέ)

Ρέιντζερς (Σκωτία) – Μπριζ (Βέλγιο) 1-3

(50΄ Ντανίλο – 3΄ Βερμάντ, 7΄ Σπίλερς, 20΄ Μέχελε)

Τετάρτη 20/8

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 22:00

Σέλτικ (Σκωτία) – Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 22:00

Βασιλεία (Ελβετία) – Κοπεγχάγη (Δανία) 22:00

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) – Μπενφίκα (Πορτογαλία) 22:00

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 26 και 27 Αυγούστου, ενώ η κλήρωση της League phase είναι προγραμματισμένη για τις 28 Αυγούστου στο Μονακό.

πηγή: ΑΠΕ