Ένα φιλόδοξο και πολυεπίπεδο σχέδιο αμυντικής συνεργασίας θέτει στο τραπέζι των εξοπλιστικών προγραμμάτων η Νότια Κορέα, επιδιώκοντας να εδραιώσει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά και ειδικότερα στην Ελλάδα. Το σχέδιο προς τους επιτελείς της χώρας μας περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις μεγάλες προτάσεις: τη ναυπήγηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποβρυχίων μας, την ανάπτυξη τεχνολογιών συνεργασίας επανδρωμένων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και την παραγωγή υπερσύγχρονων στρατιωτικών οχημάτων επί ελληνικού εδάφους.

Η πιο πρόσφατη πρόταση που δέχθηκαν οι επιτελείς του ελληνικού Πενταγώνου προέρχεται από την Hanwha Ocean, έναν από τους μεγαλύτερους νοτιοκορεατικούς ναυπηγικούς ομίλους που ειδικεύεται στην κατασκευή και συντήρηση πλοίων υψηλής τεχνολογίας. Να σημειωθεί πως πρόκειται για μια βιομηχανία που έχει μακρά εμπειρία στην κατασκευή υποβρυχίων τύπου 214 – του ίδιου τύπου δηλαδή σαν αυτόν που διαθέτει και το δικό μας Πολεμικό Ναυτικό και επιχειρεί με εντυπωσιακά αποτελέσματα στο Αιγαίο, ιδίως σε περιόδους κρίσεων με την Τουρκία.

Η κορεατική πλευρά λοιπόν δεσμεύεται όχι μόνο για την κατασκευή νέων μονάδων για τον στόλο μας αλλά και για τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων σκαφών, με όρους που προβλέπουν τη συμμετοχή ελληνικών ναυπηγείων και εταιρειών αμυντικής βιομηχανίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις για εγχώρια συνεισφορά τουλάχιστον 25%.

Οι Κορεάτες διαθέτουν παράλληλα τεχνογνωσία για την κατασκευή υποβρυχίων τύπου 214 που έχουν κατασκευάσει στο παρελθόν, ενώ αναπτύσσουν και το νέο KSS-III (κλάση Dosan Ahn Chang-ho), ικανό να φέρει ακόμη και βαλλιστικούς πυραύλους – ένδειξη του υψηλού επιπέδου τεχνολογίας που μπορούν να προσφέρουν.

Παράλληλα, η Korea Aerospace Industries (KAI), κορυφαία εταιρεία στον τομέα της αεροδιαστημικής και της αμυντικής αεροπορικής βιομηχανίας που δραστηριοποιείται από το 1999, έχει προτείνει στην Αθήνα την ανάπτυξη συστημάτων Manned-Unmanned Teaming (MUM-T), που επιτρέπουν σε επανδρωμένα οχήματα ή αεροσκάφη (π.χ. μαχητικά, ελικόπτερα, άρματα μάχης) να συνεργάζονται επιχειρησιακά με μη επανδρωμένα συστήματα (UAV, UCAV, drones εδάφους ή θαλάσσης). Η φιλοσοφία τους βασίζεται στην ιδέα ότι ο πιλότος ή ο χειριστής του επανδρωμένου μέσου μπορεί να ελέγχει, να συντονίζει και να αξιοποιεί τα μη επανδρωμένα μέσα σαν «πολλαπλασιαστή ισχύος» στο πεδίο της μάχης.

Στη Νότια Κορέα, αυτά τα drones σχεδιάζονται ώστε να επιχειρούν σε ζεύγη με τα μαχητικά αεροσκάφη KF-21 που αποτελούν το «καμάρι» της κορεατικής αεροπορικής βιομηχανίας. Εφόσον υπάρξει συμφωνία, τα συστήματα αυτά θα προσαρμοστούν ώστε να συνεργάζονται με τον στόλο της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Η τρίτη πτυχή του πακέτου συμπληρώνεται με την προμήθεια και συμπαραγωγή στρατιωτικών οχημάτων στην Ελλάδα, πρόταση που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον Στρατό Ξηράς, δεδομένου ότι ο υφιστάμενος στόλος οχημάτων γενικής χρήσης είναι γερασμένος και απαιτεί πράγματι εκσυγχρονισμό. Η συμπαραγωγή στην Ελλάδα θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την εγχώρια αμυντική παραγωγή σε αυτό τον τομέα, αλλά και να καλύψει κρίσιμες επιχειρησιακές ανάγκες.

Σύμφωνα με υπηρεσιακές εισηγήσεις, και οι τρεις κορεατικές προτάσεις εντάσσονται στις μακροπρόθεσμες προβλέψεις εξοπλισμών των Ενόπλων Δυνάμεων. Η Σεούλ, μάλιστα, αξιοποιεί την ευκαιρία που δίνει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ReArm Europe – το σχέδιο δηλαδή που έχει καταρτιστεί για τον επανεξοπλισμό ύψους 800 δισ. ευρώ για την επόμενη δεκαετία – ώστε να ενισχύσει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά.