Ένας 67χρονος εκτελέστηκε χθες Τρίτη στη Φλόριντα με θανατηφόρα ένεση, αφού είχε περάσει πάνω από τα δύο τρίτα της ζωής του στη φυλακή περιμένοντας την εφαρμογή της ποινής του για φόνο στην πολιτεία.

Ο Κέιλ Μπέιτς καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών το 1983, για τον φόνο της Τζάνετ Ρενέ Γουάιτ, 24 ετών. Την απήγαγε στον χώρο εργασίας της, στο Λιν Χέιβεν, στη Φλόριντα, και τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου σε δασική περιοχή, όχι μακριά, το 1982.

Εκτελέστηκε χθες στις 22:17 (τοπική ώρα· 01:17 σήμερα ώρα Ελλάδας) στην πολιτειακή φυλακή Ρέιφορντ.

Πρόκειται για τον 29ο άνθρωπο που θανατώθηκε φέτος στις ΗΠΑ. Από το σύνολο αυτό, πάνω από το ένα τρίτο –οι δέκα– εκτελέστηκε στη Φλόριντα.

☀️ Florida will continue to be shrouded in darkness so long as ex*cutions continue. #KayleBates is a veteran who struggles w/ PTSD and brain injury. He faced an all-white jury and a state expert with ties to the prosecutor’s campaign. pic.twitter.com/UuryTEvN0J — Death Penalty Action (@DeathPenaltyAct) August 19, 2025

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις το 2025 στη χώρα έγιναν με θανατηφόρα ένεση (24). Τρεις –δύο στην Αλαμπάμα, μια στη Λουιζιάνα– έγιναν με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, μέθοδο εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, που ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου». Δύο έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Άλλες τρεις –Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια– εφαρμόζουν μορατόριουμ στην εφαρμογή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.

Πηγή: ΑΠΕ