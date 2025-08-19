Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει η ρωσική οικονομία, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Κάγια Κάλας, να προαναγγέλλει νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας εντός του επόμενου μήνα.

Μετά τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Κάλας τόνισε ότι «η ενότητα μεταξύ των ηγετών της ΕΕ στη σημερινή συνεδρίαση ήταν εμφανής». Όπως υπογράμμισε, τα ζητήματα της ασφάλειας της Ουκρανίας και των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας βρίσκονται ήδη στην κορυφή της ατζέντας για τις επερχόμενες συνομιλίες των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της Ένωσης.

Σε ανάρτησή της στο X, η πρόεδρος της Κομισιόν επισήμανε: «Δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε τον Πούτιν ότι θα τηρήσει οποιαδήποτε υπόσχεση ή δέσμευση. Επομένως, οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι αρκετά ισχυρές και αξιόπιστες ώστε να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να ανασυνταχθεί και να επιτεθεί εκ νέου».