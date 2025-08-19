Λίγες μόλις ώρες πριν από τις εξετάσεις οδήγησής της, μια νεαρή γυναίκα της λεγόμενης Generation Z αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της για να λύσει ένα πρακτικό πρόβλημα που θα μπορούσε να της στοιχίσει την επιτυχία, όπως αναφέρει το newsweek.

Η 19χρονη Tash Phillips ανάρτησε στο TikTok ένα βίντεο όπου εκείνη και η μητέρα της φαίνονται να κρατούν στα χέρια τους χοντρά κλαδιά που μόλις είχαν κόψει. Στην οθόνη υπάρχει το κείμενο: «POV: Η εξέταση οδήγησής σου είναι αύριο, οπότε έκοψες ένα δέντρο που εμπόδιζε τη θέα σου».

Όπως εξήγησε, είχε κάνει μαθήματα οδήγησης μόλις τρεις εβδομάδες και ήταν τρομοκρατημένη στην ιδέα της εξέτασης. Έρευνες δείχνουν πως έως και το 60% των υποψηφίων οδηγών δηλώνουν «πολύ αγχωμένοι» πριν από το τεστ, ενώ η μέση διάρκεια εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο φτάνει τις 45 ώρες – πολύ περισσότερες από όσες είχε εκείνη.

Ωστόσο, η Phillips δεν ανησυχούσε μόνο για τα συνήθη λάθη, όπως το παρκάρισμα ή τη σωστή σειρά «καθρέφτης–φλας–μανούβρα». Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ένα επικίνδυνο σταυροδρόμι στην περιοχή της, όπου τα χαμηλά κλαδιά δέντρων εμπόδιζαν την ορατότητα. «Υπήρχε μια διασταύρωση που ήταν πραγματικά επικίνδυνο να βγεις, οπότε αποφασίσαμε να κόψουμε μερικά κλαδιά για να βελτιώσουμε τη θέα και να γίνει πιο ασφαλές», δήλωσε.

Η ιδέα, όπως αποκάλυψε, ανήκε στον δάσκαλο οδήγησής της, ενώ η μητέρα της όχι μόνο συμφώνησε αλλά και την βοήθησε και έλυσε το πρόβλημα λίγο πριν τις εξετάσεις. «Δεν το κάναμε μόνο για μένα. Νομίζω ότι βοήθησε ολόκληρη τη γειτονιά, αφού ο δήμος δεν το έκανε», πρόσθεσε.

Το βίντεο συγκέντρωσε πάνω από 4 εκατ. προβολές και περισσότερα από 548.000 likes, με πολλούς χρήστες να μοιράζονται παρόμοιες «παρεμβάσεις» που έκαναν πριν από την εξέτασή τους. Κάποιος έγραψε: «Έκλεισα να κάνω τις εξετάσεις την ώρα αιχμής. 20 λεπτά χαμένα στην κίνηση». Ένας άλλος σχολίασε: «Γέμισα μια λακκούβα πριν από τις εξετάσεις».

Και τελικά; Η αυτοσχέδια «επιχείρηση καθαρισμού» πέτυχε. Η Phillips πέρασε την εξέταση με επιτυχία.