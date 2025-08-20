Η δικαιοσύνη της Κολομβίας αποφάσισε την Τρίτη την άρση του κατ’ οίκον περιορισμού που είχε επιβληθεί στον πρώην πρόεδρο Άλβαρο Ουρίμπε, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για παρακώλυση δικαιοσύνης και απόπειρα επηρεασμού μαρτύρων, ενώ αναμένεται η απόφαση του εφετείου για την υπόθεσή του.

Ο κ. Ουρίμπε, 73 ετών, που κυβέρνησε το κράτος της Λατινικής Αμερικής από το 2002 ως το 2010, καταδικάστηκε τον Αύγουστο να εκτίσει ποινή 12 ετών κατ’ οίκον κράτησης στον δήμο Ριονέγκρο, περίπου 30 χιλιόμετρα από τη γενέτειρά του Μεδεγίν (βορειοδυτικά).

Τον περασμένο μήνα, ο πρώην πρόεδρος κρίθηκε ένοχος για απόπειρα άσκησης πίεσης σε μάρτυρες ώστε να αποφύγει να συνδεθεί με ακροδεξιές παραστρατιωτικές οργανώσεις, που συμμετείχαν στον αιματηρό εμφύλιο πόλεμο με αντάρτες της άκρας αριστεράς. Έγινε έτσι ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Κολομβίας που καταδικάστηκε από τη δικαιοσύνη.

Αντιμετώπιζε επίσης κατηγορίες για διαδικαστική απάτη.

Η έδρα στη δίκη του αποφάσισε να αρχίσει να εκτίει την ποινή του «αμέσως», ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε προσπάθεια από πλευράς του να την αποφύγει, εγκαταλείποντας τη χώρα.

Όμως ανώτερο δικαστήριο στην Μπογοτά έκρινε ότι τα «κριτήρια» της προέδρου του δικαστηρίου με τα οποία «δικαιολογήθηκε η ανάγκη» της άμεσης εφαρμογής της κατ’ οίκον κράτησης του πολιτικού ήταν «αόριστα, απροσδιόριστα και ασαφή».

Η έρευνα σε βάρος του Άλβαρο Ουρίμπε γνώρισε στην πορεία των ετών αρκετές εντυπωσιακές ανατροπές. Γενικοί εισαγγελείς είχαν προσπαθήσει να τη βάλουν στο αρχείο.

Το 2012, ο πρώην πρόεδρος είχε κατηγορήσει ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου τον γερουσιαστή της κολομβιανής αριστεράς Ιβάν Σεπέδα, ερίζοντας πως απεργαζόταν συνωμοσία για να τον συνδέσει ψευδώς με ακροδεξιές παραστρατιωτικές οργανώσεις, που εμπλέκονταν στον ατελείωτο εμφύλιο πόλεμο στην Κολομβία.

Όμως το δικαστήριο όχι μόνο αποφάσισε να μην ασκηθεί δίωξη στον γερουσιαστή Σεπέδα, αλλά έστρεψε την προσοχή του στις κατηγορίες σε βάρος του κ. Ουρίμπε, ιδίως υποψίες πως αποπειράθηκε να χειραγωγήσει μάρτυρες –φυλακισμένους πρώην παραστρατιωτικούς– για να θέσει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία του αντιπάλου του και να εξασφαλίσει πως θα κατέθεταν υπέρ του.

Η καταδικαστική απόφαση της δικαιοσύνης θεωρείται από παρατηρητές κορυφή του παγόβουνου, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη άλλες έρευνες για τις σχέσεις του πρώην αρχηγού του κράτους με ακροδεξιά παραστρατιωτικά τάγματα θανάτου, στα οποία αποδίδεται σωρεία ωμοτήτων με θύματα αμάχους στην ένοπλη σύρραξη.

Μολαταύτα, ο Άλβαρο Ουρίμπε παραμένει μορφή-κλειδί στο πολιτικό σκηνικό της χώρας του, έχει τεράστια επιρροή στην κολομβιανή δεξιά, στην αντιπολίτευση αφότου αναδείχτηκε στην εξουσία το 2022 ο σοσιαλδημοκράτης Γουστάβο Πέτρο, ο πρώτος πρόεδρος της χώρας που ανήκει στην αριστερά.

Πηγή: ΑΠΕ