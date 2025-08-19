Μια νέα μελέτη αποκάλυψε ότι τα φιστίκια, ένα συνηθισμένο σνακ, θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τη γήρανση.

Η έρευνα έγινε από Ισπανούς επιστήμονες και τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Antioxidants. Σύμφωνα με τη New York Post, οι ειδικοί ερεύνησαν πώς επηρεάζονται τα τελομερή από μια καθημερινή δόση φιστικιών και φυστικοβούτυρου.

Τα τελομερή είναι τα καλύμματα στα άκρα των χρωμοσωμάτων και μικραίνουν καθώς ο άνθρωπος γερνάει. Αυτή η μείωση μπορεί να συμβάλει σε ασθένειες όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης τύπου 2 και τα καρδιακά προβλήματα, με τη διατροφή να φέρεται πως διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.

Οι ειδικοί αναλύοντας ένα μικρό δείγμα συμμετεχόντων, τους χώρισε σε τρεις ομάδες. Η πρώτη κατανάλωνε μόνο φιστίκια, η δεύτερη φυστικοβούτυρο και η τρίτη βούτυρο από φιστικέλαιο. Επίσης, απαγορεύτηκε να φάνε άλλους ξηρούς καρπούς, σταφύλια, μαύρη σοκολάτα και κρασί κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

Όσοι έτρωγαν φιστίκια παρουσίασαν σημαντική αύξηση του μήκους των τελομερών μετά από τρεις μήνες. Κανένας από αυτούς δεν είχε επιταχυνόμενη μείωση των τελομερών. Όσοι όμως έτρωγαν φιστικοβούτυρο δεν είχαν τα ίδια αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, δεν υπήρξε αύξηση του μήκους των τελομερών και το 22% είχε επιταχυνόμενη μείωση των τελομερών.

Οι συγγραφείς της μελέτης πιστεύουν ότι, σε αντίθεση με το επεξεργασμένο φυστικοβούτυρο, τα ολόκληρα φιστίκια μπορεί να υποστηρίζουν τα λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου που προέρχονται από τον εντερικό μικροβιόκοσμο, τα οποία συνδέθηκαν με χαμηλότερους βιοδείκτες κορτιζόλης και κατάθλιψης.

Ωστόσο, η ερευνητική ομάδα σημείωσε ότι υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί στη μελέτη τους, συμπεριλαμβανομένου του μικρού, ηλικιακού δείγματος και της έλλειψης ομάδας ελέγχου χωρίς φιστίκια.

Ακόμη, η φθορά των τελομερών είναι μια αργή διαδικασία και ενώ η εξάμηνη μελέτη αποδείχθηκε διαφωτιστική, απαιτείται μακροχρόνια έρευνα για την επιβεβαίωση αυτών των ευρημάτων.