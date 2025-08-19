Για το πρόσφατο ταξίδι της στη Θεσσαλονίκη έγραψε μία από τις συντάκτριες της tageszeitung, περιγράφοντας τα φαινόμενα «μίσους κατά των Εβραίων» που παρατήρησε στην πόλη.

Όπως σημειώνει, επισκέφτηκε το Εβραϊκό Μουσείο – κάτι που, όπως εξηγεί, συνηθίζει να κάνει σε κάθε νέο προορισμό – και εντυπωσιάστηκε από την εικόνα στους δρόμους: γκράφιτι με συνθήματα όπως «Ναζί-Ισραήλ» ή «Free Palestine», αυτοκόλλητα και αφίσες από αριστερές ριζοσπαστικές ομάδες, που – κατά την ίδια – «θρηνούν για τα θύματα στη Γάζα αλλά αποσιωπούν τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου».

Η δημοσιογράφος υπενθυμίζει ότι πριν από τη γερμανική κατοχή ζούσαν στη Θεσσαλονίκη πάνω από 50.000 Εβραίοι, η μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα στην Ελλάδα, ενώ σήμερα ο πληθυσμός τους δεν ξεπερνά τους 1.500. Παρά τον δραματικό περιορισμό, τα εβραϊκά ιδρύματα εξακολουθούν να χρειάζονται φρουρά, όπως συμβαίνει και σε πολλές χώρες μετά τα γεγονότα του Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ίδια, «τα περιστατικά αντισημιτικού βανδαλισμού έχουν αυξηθεί κατακόρυφα». Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο κάνει λόγο για «πρωτοφανή κλιμάκωση», ενώ στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιούνται τακτικά διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης, όπου – όπως παρατηρεί – τα συνθήματα δεν περιορίζονται στην κριτική της πολιτικής του Ισραήλ στη Γάζα, αλλά στοχοποιούν το ίδιο το κράτος ως «εχθρό». «Εικόνες με τους Ισραηλινούς ομήρους απουσιάζουν εντελώς», σχολιάζει, σημειώνοντας ότι «εδώ και σχεδόν δύο χρόνια η αριστερά δυσκολεύεται να διαχειριστεί την πολυπλοκότητα αυτής της τραγωδίας».

Κινητοποιήσεις κατά Ισραηλινών τουριστών

Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και η Berliner Zeitung, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο γίνονται δεκτοί Ισραηλινοί στρατιώτες που επισκέπτονται την Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος «Breathe». Μέσω αυτού, στρατιώτες μεταφέρονται για διακοπές σε κρουαζιέρες στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Στη Μύκονο και αργότερα στον Βόλο, όμως, τους υποδέχτηκαν διαδηλωτές. Στο λιμάνι του Βόλου μάλιστα στάλθηκαν ακόμη και πυροσβεστικά οχήματα – παρά τις μεγάλες ανάγκες για πυρόσβεση σε άλλα μέτωπα της χώρας – προκειμένου να δημιουργηθεί ζώνη προστασίας ανάμεσα στους συγκεντρωμένους και το κρουαζιερόπλοιο. Παρόμοιο σκηνικό καταγράφηκε και στον Πειραιά, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «η Ελλάδα δεν είναι μέρος ξεκούρασης για εγκληματίες πολέμου» και «το Ισραήλ είναι κράτος-δολοφόνος». Δεν έλειψαν όμως και οι αντιδράσεις από την πλευρά Ισραηλινών τουριστών. Στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, ένας επιβάτης κρουαζιερόπλοιου εξαγριώθηκε από πινακίδα καταστήματος που έγραφε «Ειρηνικοί Εβραίοι καλώς ήρθατε – Σιωνιστές δολοφόνοι γυρίστε σπίτι σας». Ο τουρίστας κατέβασε το πανό, επιτέθηκε στο μαγαζί και φέρεται να απείλησε γυναίκα υπάλληλο, χωρίς τελικά να ασκηθεί δίωξη εις βάρος του, μετά από παρέμβαση εισαγγελέα.

Η στάση της Ελλάδας

Η BZ σχολιάζει επίσης την πολιτική στάση της Αθήνας, επισημαίνοντας ότι, παρά τις κινητοποιήσεις, η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να προχωρά σε «άνευ όρων παραδόσεις όπλων» στο Ισραήλ και να διατηρεί στενή αμυντική συνεργασία. Υπενθυμίζει ότι η ισραηλινή αεροπορία πραγματοποιεί ασκήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο, ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ταξιδέψει στη χώρα ανενόχλητος, παρά το διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Η Ελλάδα, καταλήγει το ρεπορτάζ, παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής προορισμός για Ισραηλινούς επισκέπτες, οι οποίοι αγοράζουν ακίνητα, επενδύουν και αξιοποιούν το πρόγραμμα «χρυσής βίζας», μετατρέποντάς την σε τόπο διακοπών αλλά και σε είδος άτυπου «καταφυγίου».

Πηγή: deutsche welle