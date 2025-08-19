Η Καβάλα έκανε την έκπληξη στην προκριματική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς έγινε η μοναδική ομάδα που απέκλεισε σύλλογο της Super League. Οι «Αργοναύτες» επικράτησαν του Πανσερραϊκού 5-4 στα πέναλτι, διαδικασία στην οποία κρίθηκαν τρεις από τους πέντε σημερινούς αγώνες. Η ομάδα των Σερρών προηγήθηκε στο 69΄με το πέναλτι του Ίβαν, αλλά οι «Αργοναύτες» ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις (90+1) με κεφαλιά του Μπρέγκου, στέλνοντας το ματς στη διαδικασία ων πέναλτι.

Εκεί ο Γιαννίκογλου απέκρουσε το πέναλτι του Τσαούση, για να γίνει η Καβάλα η μοναδική ομάδα που απέκλεισε σύλλογο της Super League.

Η διαδικασία των πέναλτι:

Σιφναίος 1-0

Γκριν 1-1

Γαβριηλίδης 2-1

Oμεονγκά (απόκρουση)

Κατσουλίδης 3-1

Ντε Μάρκο 3-2

Μπρέγκου 4-2

Φαλέ 4-3

Αλιατίδης (απόκρουση)

Λύρατζης 4-4

Σταμούλης 5-4

Τσαούσης (απόκρουση)

Διαιτητής: Κουκούλας

ΚΑΒΑΛΑ (Θωμάς Γράφας): Γιαννίκογλου, Διονέλλης, Αλιατίδης, Κατσουλίδης, Γαβριηλίδης, Σιφναίος, Δημοσθένους (60΄Βοριαζίδης), Μπρέγκου, Κουντουριώτης (70΄Σταμούλης), Σιμητός (28΄Σπανδωνίδης, 60΄Ρώιμπας), Χρούστινετς

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Ντε Μάρκο, Φέλτες, Τσαούσης, Βαγκέ (86΄Σοφιανός), Λιάσος (86΄Γκιγιομιέ), Ομεονγκά, Μασκανάκης (78΄Γεωργιάδης), Λύρατζης, Γκριν, Ίβαν (82΄Μαριάνο)

Γλίτωσε στα πέναλτι Κηφισιά

«Σκούρα» τα βρήκε η Κηφισιά στην Καρδίτσα, όμως κατάφερε να προκριθεί επί της τοπικής Αναγέννησης με 3-2 στα πέναλτι, ενώ η κανονική διάρκεια έληξε με το ισόπαλο 1-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Ζυγκερίδη στο 39΄, όμως ο Ανδρέας Τετέι ισοφάρισε με πέναλτι στο 79΄.

Το ματς οδηγήθηκε απευθείας στη «ρώσικη ρουλέτα», όπου οι παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτιο αποδείχτηκαν πιο ψύχραιμοι και πήραν την πρόκριση στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας. Κεντρικό πρόσωπο ο Τετέι, ο οποίος ευστόχησε και στο τελευταίο κρίσιμο πέναλτι, γράφοντας το 3-2.

Διαιτητής: Κόκκινος

AΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Τιμος Καβακάς): Θεοδωρόπουλος, Πεταυράκης, Μανουσάκης (60′ Νότας), Μουστακόπουλος, Ζυγκερίδης (60′ Μπαλλάς), Μπούσης, Νινίκας (60′ Λεωνιδόπουλος), Νοικοκυράκης, Στίκας, Γιαξής, Τίντε.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν (72′ Τζίμας), Χουχούμης, Σόουζα, Πόκορνι, Ντίας (46′ Εσκιβέλ), Βιγιαφάνιες (46′ Ρουμπέν), Πόμπο (60′ Μάναλης), Πατήρας, Ζέρσον (46′ Αντονίσε), Τετέι.

Τα αποτελέσματα της προκριματικής φάσης

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στις αναμετρήσεις για την προκριματική φάση του κυπέλλου Ελλάδας:

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/8

Μακεδονικός-Λεβαδειακός 1-2

Νίκη Βόλου-Παναιτωλικός 1-2

ΤΡΙΤΗ 19/8

ΠΑΣ Γιάννινα-Βόλος 0-4

Καλαμάτα-ΑΕΛ 1-2

Αναγ. Καρδίτσας-Κηφισιά 1-1 (2-3 στα πέναλτι)

Αιγάλεω-Παναργειακός 1-1 (6-5 στα πέναλτι)

Καβάλα-Πανσερραϊκός 1-1 (5-4 στα πέναλτι)

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/8

17:00 Καμπανιακός-Athens Kallithea

17:00 Πανιώνιος-ΠΟΤ Ηρακλής

17:00 Χανιά-Μαρκό

17:15 Ελλάς Σύρου-Νέστος Χρυσούπολης

Στη φάση του ενιαίου ομίλου (League Phase) θα συμμετάσχουν οι 11 ομάδες των προκριματικών η Ηλιούπολη που προκρίθηκε άνευ αγώνος και οι 8 πρώτες ομάδες της περσινής Super League (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Αρης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος, ΟΦΗ)