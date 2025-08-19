Το «πράσινο φως» έλαβε η εταιρεία Σκλαβενίτης για την αναδιαμόρφωση του ιστορικού εργοστασίου της Πίτσος στον Ελαιώνα, έκτασης 52 στρεμμάτων σε ένα σύγχρονο εμπορικό και ψυχαγωγικό προορισμό, μετά και τη σχετική έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το έργο.

Συγκεκριμένα, από τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος εγκρίθηκαν οι όροι για «την αλλαγή χρήσης και αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων κτιρίων, πρώην βιομηχανίας της ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε., για την κατασκευή και λειτουργία υπεραγοράς, με καταστήματα εστίασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, παιδότοπους, θέσεις στάθμευσης και λοιπά συνοδά έργα εξυπηρέτησης, εντός γηπέδων στην περιοχή «Ελαιώνα», Δημοτικής ενότητας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Π.Ε. Πειραιώς, της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ Α.Ε.Ε.».

Η σχετική απόφαση έρχεται μετά και τις θετικές αποφάσεις των αρμόδιων Διευθύνσεων του υπουργείου Πολιτισμού για το έργο που θα υλοποιηθεί σε έκταση 51.846 τετραγωνικών μέτρων, ενώ επιπλέον, για την κάλυψη των αναγκών στάθμευσης θα χρησιμοποιηθούν τρία οικόπεδα της εταιρείας, συνολικού εμβαδού 19.711 τ.μ..

Πώς θα διαμορφωθεί ο χώρος

Το έργο προβλέπει αλλαγή χρήσης, καθαιρέσεις τμημάτων και νέες διαρρυθμίσεις στα υφιστάμενα κτίσματα του βιομηχανικού συγκροτήματος της πρώην «ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε.». Όπως επισημαίνεται, «οι επεμβάσεις στο υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα αποσκοπούν στην ανάπλαση ενός άδειου βιομηχανικού κελύφους και στη μετατροπή του σε ένα σύγχρονο κέντρο πολιτισμού, αγοράς, εστίασης και αναψυχής».

Στόχος είναι η δημιουργία:

υπεραγοράς

καταστημάτων εστίασης

αιθουσών πολλαπλών χρήσεων

παιδότοπων

Για τη στάθμευση εργαζομένων και επισκεπτών προβλέπονται υπαίθριοι χώροι εντός του γηπέδου του έργου καθώς και επιπλέον χώροι στα οικόπεδα του φορέα. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.) έχει ήδη εγκρίνει την τελική αρχιτεκτονική μελέτη.

Οι λειτουργικές ενότητες του project

Το έργο θα περιλαμβάνει:

διώροφη υπεραγορά

ισόγειους χώρους εστίασης και αναψυχής

χώρους γραφείων

πολυώροφο κτίριο με αίθουσες συσκέψεων, πολλαπλών χρήσεων, εστιατόριο και roof garden

κεντρικό διαφώτιστο χώρο πολλαπλών χρήσεων (κτίριο Κ3) για εποχιακές λειτουργίες, όπως χριστουγεννιάτικη αγορά, εμπορικές εκθέσεις, καθιστικά, αναψυχή και καλλιτεχνικά δρώμενα

διαμορφώσεις πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο και σε τμήματα δωμάτων

Συνολικά θα υπάρχουν 788 θέσεις στάθμευσης (234 για το προσωπικό και 554 για τους επισκέπτες), εκ των οποίων το 5% θα αφορά θέσεις ΑμεΑ.

Ειδικές δεσμεύσεις

Η σχετική απόφαση περιλαμβάνει πρόνοιες για τη διαχείριση αποβλήτων, θορύβου, νερού και ενέργειας, αλλά και ειδικές δεσμεύσεις λόγω του χαρακτηρισμού τμήματος του εργοστασίου ως νεώτερου μνημείου. Ειδικότερα: