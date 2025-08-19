Ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών, Άσαντ αλ Σιμπάνι, είχε χθες Τρίτη συνάντηση στο Παρίσι με ισραηλινή αντιπροσωπεία, για συζητήσεις επικεντρωμένες στην «αποκλιμάκωση» μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών, με στόχο την ενίσχυση της «σταθερότητας στην περιοχή», όπως μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Οι συνομιλίες αφορούσαν «αριθμό φακέλων που συνδέονται με την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή και στη νότια Συρία» και «την αποκλιμάκωση και τη μη επέμβαση στις συριακές εσωτερικές υποθέσεις», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η de facto κυβέρνηση της Συρίας και το Ισραήλ διεξάγουν εδώ και κάποιο καιρό συνομιλίες με μεσολάβηση των ΗΠΑ για να αποκλιμακωθεί η ένταση στη νότια Συρία.