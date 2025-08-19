Nέο μέτωπο φωτιάς ξέσπασε στην Κερατέα, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε σε χαμηλή βλάστηση, έχει θέσει σε επιφυλακή τις αρχές, καθώς η ευνοϊκή για την εξάπλωσή της περίοδος απαιτεί άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση.

Στο σημείο σπεύδουν 63 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 63 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 19, 2025

Η μάχη με τις φλόγες είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τον κύριο στόχο των πυροσβεστών να είναι ο περιορισμός της περιμέτρου της φωτιάς, ώστε να μην απειληθούν κατοικημένες περιοχές ή δασικές εκτάσεις.