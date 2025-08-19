Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιστρέφοντας από τη σύνοδο κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκαν στο επίκεντρο οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την ειρηνευτική διαδικασία ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία.

Σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας αναφέρεται ότι οι κ.κ. Ερντογάν και Ρούτε συμφώνησαν «ότι η Τουρκία, ως ένα από τα σημαντικότερα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, θα συμβάλει στην ειρηνευτική διαδικασία και θα συνεργαστεί στενά» και αναφέρθηκαν «στον σημαντικό ρόλο της Τουρκίας στην ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία και στην ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας».

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κ. Ρούτε αντήλλαξαν απόψεις και σχετικά με τις εφαρμόσιμες και βιώσιμες εγγυήσεις ασφάλειας» καταλήγει η ανακοίνωση.