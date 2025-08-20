Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από βομβαρδισμό ρωσικού πυροβολικού στη Νικόπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ, Σερχίι Λισάκ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη μια γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ ζημιές υπέστη πενταώροφη πολυκατοικία σε αυτήν την βιομηχανική πόλη.

Η Νικόπολη είναι χτισμένη στην ουκρανική όχθη του Δνείπερου, απέναντι από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια — τον μεγαλύτερο της Ευρώπης — που παραμένει υπό τον έλεγχο του ρωσικού στρατού.