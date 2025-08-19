Η άσκηση δεν είναι μόνο ένας αποτελεσματικός τρόπος να καταπολεμήσουμε τη σαρκοπενία, τη μυϊκή απώλεια που σχετίζεται με την ηλικία, αλλά έχει επίσης συνδεθεί με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Μια μελέτη του 2022 έδειξε ότι μόλις 3.800 βήματα την ημέρα μπορούν να μειώσουν την πιθανότητα εμφάνισης άνοιας κατά 25%, με τα οφέλη να αυξάνονται έως και τα 9.800 βήματα. Η προπόνηση με αντιστάσεις έχει επίσης φανεί ότι προστατεύει περιοχές του εγκεφάλου που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη νόσο Αλτσχάιμερ.

Η κορυφαία άσκηση για την άνοια

Ακόμη πιο εντυπωσιακά όμως είναι τα στοιχεία έρευνας που διήρκεσε 44 χρόνια και δημοσιεύτηκε το 2018 στο περιοδικό Nature κατέδειξε έναν σαφή σύνδεσμο ανάμεσα στην καρδιοαναπνευστική ικανότητα και σε 88% χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης άνοιας στις γυναίκες.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν πάνω από 1.400 γυναίκες ηλικίας 38 έως 60 ετών, ξεκινώντας το 1968, για 44 χρόνια.

Από αυτές, 191 γυναίκες ολοκλήρωσαν μια δοκιμασία καρδιοαναπνευστικής ικανότητας σε στατικό ποδήλατο, με εναλλαγές έντονων και πιο ήπιων διαστημάτων άσκησης. Οι ίδιες γυναίκες εξετάστηκαν για άνοια σε πέντε διαφορετικές χρονικές στιγμές (1974, 1980, 2000, 2005 και 2009).

Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα:

Μόλις το 5% των γυναικών με υψηλή καρδιοαναπνευστική ικανότητα ανέπτυξαν άνοια.

Αντίθετα, το 32% των γυναικών με μέτρια καρδιοαναπνευστική ικανότητα εμφάνισαν την πάθηση.

Συνολικά, οι γυναίκες με υψηλή αντοχή είχαν 88% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν άνοια.

Επιπλέον, η εμφάνιση της άνοιας καθυστέρησε σχεδόν 10 χρόνια στις γυναίκες με υψηλή αντοχή.

Μια άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι όσοι έκαναν ποδήλατο τακτικά είχαν 19% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν άνοια. Όπως και να το πετύχει κανείς, φαίνεται πως η καλή καρδιοαναπνευστική κατάσταση αποτελεί κλειδί για τη μείωση του κινδύνου.

Γιατί η αερόβια άσκηση μειώνει τον κίνδυνο;

Παρότι οι επιστήμονες τονίζουν πως η μελέτη έδειξε έναν συσχετισμό και όχι κάποια αιτιώδη σχέση, υποθέτουν ότι τα οφέλη της άσκησης μπορεί να σχετίζονται τόσο με έμμεσες επιδράσεις (όπως η μείωση της υπέρτασης, της υψηλής χοληστερόλης, της παχυσαρκίας και του διαβήτη), όσο και με άμεσες επιδράσεις στον εγκέφαλο (π.χ. ενίσχυση νευρωνικών δομών, σύνθεση νευροδιαβιβαστών και ανάπτυξη νευροτροφικών παραγόντων).

Αν και δεν έχουμε ακόμη κατανοήσει πλήρως τον μηχανισμό, η άσκηση – και ιδίως η καρδιοαναπνευστική – αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο ισχυρούς συμμάχους ενάντια στην άνοια. Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα και δείχνουν ότι μπορεί να καθυστερήσει ή ακόμη και να μειώσει δραστικά τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.