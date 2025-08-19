Η πόλη του Έπινγκ, στην κομητεία του Έσσεξ, γίνεται το σημείο αναφοράς για μια πρωτοφανή δικαστική νίκη που αναμένεται να λειτουργήσει ως προηγούμενο για όλη τη Βρετανία.

Μετά από εβδομάδες έντονων διαδηλώσεων, το τοπικό δημοτικό συμβούλιο κατάφερε να λάβει προσωρινή δικαστική εντολή για το κλείσιμο του Bell Hotel, ενός ξενοδοχείου που λειτουργούσε ως κέντρο φιλοξενίας αιτούντων άσυλο.

Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση για τους κατοίκους, οι οποίοι ζούσαν σε κατάσταση αναταραχής μετά τη φερόμενη σεξουαλική επίθεση ενός μετανάστη σε ένα 14χρονο κορίτσι.

Η αγωγή του δημοτικού συμβουλίου βασίστηκε σε πολεοδομικούς λόγους, μια νομική οδός που απέβη τελικά επιτυχής, παρά την σθεναρή αντίσταση του βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών.

Το υπουργείο, μέσω του δικηγόρου του, Έντουαρντ Μπράουν, προσπάθησε να αποτρέψει την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι το κλείσιμο του ξενοδοχείου θα παραβίαζε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο και θα μπορούσε να πυροδοτήσει περαιτέρω βίαιες διαμαρτυρίες.

Οι κάτοικοι του Έπινγκ, ωστόσο, δεν έκρυψαν την ικανοποίησή τους. Διοργανωτές των διαδηλώσεων και απλοί πολίτες εξέφρασαν την ανακούφισή τους στα τοπικά μέσα, δηλώνοντας ότι αισθάνονται επιτέλους ασφαλείς. «Ελπίζουμε τώρα να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας», δήλωσε μια κάτοικος, ενώ κάποια άλλη σημείωσε ότι η νίκη αυτή «αποκατέστησε την πίστη στην κοινή λογική».



Η απόφαση, η οποία υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου να σταματήσει τη φιλοξενία των μεταναστών μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, δίνει ελπίδα και σε άλλες κοινότητες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.