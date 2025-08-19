Ο Παναθηναϊκός και η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για τον δανεισμό του Πορτογάλου μέσου Ρενάτο Σάντσες. Σύμφωνα με την A Bola, οι δύο ομάδες ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας, που θα φέρει τον παίκτη στην Ελλάδα για τη σεζόν 2025-2026.

Ο 28χρονος Σάντσες ετοιμάζεται έτσι να δοκιμάσει την τύχη του σε ένα νέο πρωτάθλημα, έπειτα από χρόνια γεμάτα δανεισμούς αλλά και πολλούς τραυματισμούς. Ο πρώην άσος της Μπάγερν Μονάχου και της Λιλ, που δεν βρίσκεται στα πλάνα του Λουίς Ενρίκε, αναζητά έναν ακόμη σταθμό στην καριέρα του για να επανεκκινήσει.

Ο δανεισμός θα συνοδευτεί από μερική κάλυψη του συμβολαίου του από τον Παναθηναϊκό, καθώς οι «πράσινοι» δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο ετήσιο κασέ των 5 εκατ. ευρώ του Πορτογάλου διεθνούς. Για την Παρί, πρόκειται ουσιαστικά για μια «αναγκαστική» λύση, αφού το συμβόλαιο του Σάντσες, που θεωρείται αποτυχημένη επιλογή του Λουίς Κάμπος, έχει διάρκεια για ακόμη δύο χρόνια.

Η μεταγραφή με τη μορφή δανεισμού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, ωστόσο όλα δείχνουν ότι ο Σάντσες θα φορέσει σύντομα τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο παίκτης, που εμφανίζεται ιδιαίτερα motivated για τη νέα πρόκληση, αναμένεται στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες για ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή του συμβολαίου του.