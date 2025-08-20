Ένας άνδρας από την Ιντιάνα φέρεται να έκοψε το κεφάλι του πατέρα του και να το μετέφερε στο σπίτι του, πριν από μια τετραώρη ένταση με την αστυνομία.

Ο 33χρονος Μπράις Γουίνεκ κατηγορείται για φόνο και κακοποίηση νεκρού σώματος, σχετικά με τον θάνατο του 73χρονου πατέρα του, Έριχ Β. Γουίνεκ, το σώμα του οποίου βρέθηκε αποκεφαλισμένο στο σπίτι του, ενώ το κεφάλι του εντοπίστηκε σε δεύτερη τοποθεσία.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής, όταν η μητέρα του Μπράις κάλεσε για έλεγχο ευημερίας του Έριχ, του πρώην σύζυγό της, καθώς πίστευε ότι ο γιος της είχε κάνει κάτι σε αυτόν. Σύμφωνα με τη βεβαίωση πιθανού αιτίου (probable cause affidavit) — μέσω WDRB και WLKY — η γυναίκα ανέφερε ότι υπήρχε σοβαρή ένταση μεταξύ τους και ότι ο Μπράις ήταν εδώ και καιρό «πολύ αναστατωμένος» με τον πατέρα του. Επίσης είπε ότι πρόσφατα φαινόταν «παρανοϊκός και εκκεντρικός» και ισχυρίστηκε ότι είχε μόλις φύγει από το σπίτι κρατώντας μαχαίρι.

Πριν φτάσει η αστυνομία στο σπίτι του Έριχ, η μητέρα και ένας από τους άλλους γιους της πήγαν εκεί και βρήκαν το σώμα του στο υπνοδωμάτιο. Σύμφωνα με τα έγγραφα, η μητέρα κάλεσε τον Μπράις, και εκείνος της είπε: «Τον σκότωσα. Πήγα στο σπίτι του πατέρα γιατί είναι ο πιο κακός άνθρωπος που υπήρξε ποτέ. Τον αποκεφάλισα».

Οι αρχές ανέφεραν ότι το σώμα του Έριχ ήταν καλυμμένο με τραύματα από μαχαίρι και ότι υπήρχαν πιτσιλιές αίματος σε τοίχους και οροφή. Το κεφάλι του θύματος δεν βρέθηκε στο σπίτι. Στο χώρο βρέθηκε επίσης ένα μαχαίρι περίπου 30–35 εκατοστών, η λάμα του οποίου είχε υποστεί ζημιά, πιθανώς από το μαχαίρωμα.

Κάμερα ασφαλείας από το σπίτι του Έριχ κατέγραψε τον Μπράις να φεύγει κρατώντας μια πλαστική σακούλα με «αντικείμενο σημαντικού μεγέθους». Οι αστυνομικοί παρατήρησαν αργότερα τον Μπράις έξω από το σπίτι της μητέρας του — όπου ζούσε — κρατώντας σακούλα με κάτι περίπου στο μέγεθος ανθρώπινου κεφαλιού.

Ο Μπράις επέστρεψε στο σπίτι του, οδηγώντας σε τετραώρη ένταση με τις αρχές, μετά την οποία παραδόθηκε χωρίς περαιτέρω αντίσταση. Μετά τη σύλληψή του, η αστυνομία βρήκε το κεφάλι σε πλαστική σακούλα σε «μυστικό δωμάτιο» κάτω από τις σκάλες.

«Το κεφάλι συγκρίθηκε με επίσημη ταυτότητα του Έριχ Β. Γουίνεκ και ταυτοποιήθηκε ως το κεφάλι που αφαιρέθηκε από το σώμα του θύματος…», ανέφερε η αστυνομία.

Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς δολοφονήθηκε ο Έριχ, αν και εκείνος και η μητέρα του Μπράις φέρονται να συζήτησαν για τη συμπεριφορά του γιου τους το βράδυ της Τετάρτης, 13 Αυγούστου. Κάμερα κατέγραψε τον Μπράις αργότερα εκείνο το βράδυ μπροστά στην πόρτα του Έριχ.

Η ακρόαση για τον Μπράις έχει οριστεί για τις 20 Αυγούστου.