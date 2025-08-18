Η εικόνα του Βλαντιμίρ Πούτιν ως ενός σκληρού και πανίσχυρου ηγέτη είναι κάτι που το Κρεμλίνο προσπαθεί να προβάλλει επί χρόνια. Ωστόσο, δημοσιεύματα και αποκαλύψεις, που έρχονται ξανά στην επιφάνεια μετά την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμ, καταδεικνύουν μια διαφορετική πραγματικότητα, γεμάτη φόβους και εμμονές.

Η πιο περίεργη από αυτές τις αποκαλύψεις έρχεται από ρεπορτάζ του 2022 που υποστήριζε ότι, όταν ο Ρώσος πρόεδρος ταξιδεύει, οι σωματοφύλακές του έχουν μια ασυνήθιστη αποστολή: να συλλέγουν τα ούρα και τα κόπρανα του και να τα μεταφέρουν πίσω στη Μόσχα.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του γαλλικού περιοδικού Paris Match, τα απόβλητα του Πούτιν φυλάσσονται σε έναν ειδικό χαρτοφύλακα, με σκοπό να μην μπορούν να συλλεχθούν από δυτικές μυστικές υπηρεσίες και να χρησιμοποιηθούν για να εξαχθούν συμπεράσματα για την κατάσταση της υγείας του.

Φόβοι για καρκίνο και νευρολογικά προβλήματα

Οι εικασίες για την κατάσταση της υγείας του 72χρονου Πούτιν δεν είναι καινούργιες. Δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών υπαινίσσονται εδώ και καιρό ότι πάσχει από σοβαρές ασθένειες, όπως ο καρκίνος ή η νόσος του Πάρκινσον.

Μάλιστα, το 2022, το Κρεμλίνο αναγκάστηκε να διαψεύσει δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ακούσια αφόδευση του προέδρου, μετά από μια πτώση του σε σκάλα.

Η φημολογία αυτή ενισχύεται από παλαιότερες μαρτυρίες δημοσιογράφων. Η πρώην δημοσιογράφος του BBC, Farida Rustamova, ανέφερε ότι ο Πούτιν παίρνει τη δική του τουαλέτα στα ταξίδια του, ενώ υπάρχουν ακόμα και κινηματογραφημένα παραδείγματα που δείχνουν τον Ρώσο πρόεδρο να συνοδεύεται ακόμα και στο μπάνιο από έξι σωματοφύλακες.

Πέρα από τις φήμες για καρκίνο, αξιωματούχοι εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ έχουν αναφερθεί σε νευρολογικά προβλήματα. Ο Μάρκο Ρούμπιο, τότε μέλος της «Συμμορίας των Οκτώ» με πρόσβαση σε εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες, είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο του 2022: «Φαίνεται να έχει ορισμένα νευροφυσιολογικά προβλήματα υγείας. Μακάρι να μπορούσα να πω περισσότερα, αλλά προς το παρόν, μπορώ να πω ότι είναι αρκετά προφανές σε πολλούς ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Πούτιν».

Συνεχίζοντας, ο Ρούμπιο τόνισε ότι ενώ ο Πούτιν ήταν πάντα «φονιάς», το τωρινό του πρόβλημα είναι «διαφορετικό και σημαντικό». Σημείωσε δε, ότι οι εκρήξεις θυμού του είναι «πολύ ασυνήθιστες» για έναν άνθρωπο που ανέκαθεν καμάρωνε για τον συναισθηματικό του έλεγχο, κάτι που δείχνει «μια διάβρωση στον έλεγχο των παρορμήσεων».

Αξιωματούχος του Κρεμλίνου είχε πει στην Daily Mail ότι όσοι τον περιβάλλουν βλέπουν μια «αισθητή αλλαγή στη συνοχή και τη σαφήνεια των όσων λέει». Ειδικότερα ανέφερε: «Υπάρχει μια εμφανής αλλαγή στη διαδικασία λήψης αποφάσεών του τα τελευταία πέντε χρόνια περίπου. Αυτοί που τον περιβάλλουν βλέπουν μια αισθητή αλλαγή στη συνοχή και τη σαφήνεια των όσων λέει και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του»