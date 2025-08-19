Σαν σήμερα, το 480 π.Χ., ένα γεγονός που άλλαξε ανεξίτηλα την πορεία της Ιστορίας εκτυλίχθηκε στα στενά των Θερμοπυλών. Εκεί, όπου το βουνό σμίγει με τη θάλασσα, ο βασιλιάς Λεωνίδας ηγήθηκε των 300 θρυλικών Σπαρτιατών, ενώ στο πλευρό τους στάθηκαν οι 700 ατρόμητοι Θεσπιείς υπό τον Δημόφιλο, αποφασισμένοι να υψώσουν τείχος από δόρατα απέναντι στην αχανή στρατιά του Ξέρξη, που υπολογίζεται από 70.000 έως και 300.000 πολεμιστές.

Για τρεις ημέρες, οι Έλληνες αντιστάθηκαν με πείσμα. Τα δόρατα και οι ασπίδες τους αποκρούσαν τα συνεχή κύματα των Περσών, που μάταια προσπαθούσαν να σπάσουν την άμυνα του στενού περάσματος. Λέγεται πως ο ίδιος ο Ξέρξης σηκώθηκε τρεις φορές από τον θρόνο του για να παρακολουθήσει με τα μάτια του την παράτολμη αντίσταση αυτών των «υπερβόρειων βαρβάρων». Από τη μάχη αυτή έμεινε στην αιωνιότητα η φράση του Λεωνίδα «Μολών λαβέ» («Έλα να τα πάρεις»), απάντηση στην απαίτηση των Περσών να παραδώσουν τα όπλα.

Η προδοσία όμως δεν άργησε να φανεί. Ο Εφιάλτης, ένας ντόπιος κάτοικος, αποκάλυψε στους Πέρσες το μονοπάτι της Ανοπαίας ατραπού, επιτρέποντάς τους να κυκλώσουν τους Έλληνες. Ο Λεωνίδας αρνήθηκε να εγκαταλείψει. Έμεινε με τους 300 του, τους 700 Θεσπιείς και 400 Θηβαίους – με τους τελευταίους να παραδίδονται, ενώ οι Θεσπιείς διάλεξαν τον ένδοξο θάνατο δίπλα στον Δημόφιλο, χωρίς καμία δεύτερη σκέψη.

Η τελευταία ημέρα ήταν σφαγή. Ο Λεωνίδας έπεσε από βέλη και γύρω από το σώμα του δόθηκε άγρια μάχη. Οι Έλληνες πολέμησαν με δόρατα, ξίφη, ακόμα και με γυμνά χέρια, όταν πια δεν είχαν όπλα. Οι Σπαρτιάτες και οι Θεσπιείς εξοντώθηκαν μέχρις εσχάτων, αφήνοντας πίσω τους μια θυσία που θα γινόταν αιώνιο σύμβολο.

Στον λόφο του Κολωνού, εκεί όπου έπεσαν, γράφτηκε το επιτύμβιο επίγραμμα του Σιμωνίδη:

«Ω ξειν’, αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ότι τήδε κείμεθα τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι»

(«Ξένε, πες στους Λακεδαιμονίους ότι εδώ κείτονται, πιστοί στις εντολές τους»).

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

480 π.Χ.: Οι 300 Σπαρτιάτες υπό τον βασιλιά Λεωνίδα, μαζί με 700 Θεσπιείς, πέφτουν ηρωικά στις Θερμοπύλες πολεμώντας μέχρις εσχάτων ενάντια στον στρατό του Ξέρξη. Η θυσία τους έγινε σύμβολο αυταπάρνησης και ελευθερίας.

917: Στη μάχη της Αγχιάλου, ο τσάρος Συμεών Α΄ της Βουλγαρίας συντρίβει τον βυζαντινό στρατό. Η ήττα αυτή θεωρείται από τις πιο βαριές ταπεινώσεις του Βυζαντίου.

1824: Κυκλοφορεί στην Αθήνα η πρώτη εφημερίδα, με τίτλο «Εφημερίς των Αθηνών», ένα σημαντικό βήμα για τον Τύπο στην επαναστατημένη Ελλάδα.

1882: Ακούγεται για πρώτη φορά στη Μόσχα, στον Καθεδρικό του Σωτήρα, η «Οβερτούρα 1812» του Πιοτρ Τσαϊκόφσκι, ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της κλασικής μουσικής, αφιερωμένο στη νίκη των Ρώσων ενάντια στον Ναπολέοντα.

1897: Ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος αποδεικνύει ότι η ελονοσία μεταδίδεται μέσω των κουνουπιών, ανακάλυψη που άλλαξε την ιστορία της ιατρικής. Βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1902 και η ημέρα αυτή τιμάται ως Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών.

1940: Στο Μεξικό, ο εξόριστος Ρώσος επαναστάτης Λέων Τρότσκι δέχεται δολοφονική επίθεση με ορειβατική αξίνα από τον πράκτορα Ραμόν Μερκαντέρ. Υπέκυψε στα τραύματά του την επόμενη ημέρα, γεγονός που συγκλόνισε το παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα.

1954: Η Ελλάδα καταθέτει στον ΟΗΕ την πρώτη της προσφυγή για το Κυπριακό, ζητώντας αυτοδιάθεση για τον κυπριακό λαό. Στην Αθήνα πραγματοποιείται μαζικό συλλαλητήριο, με πάνω από 100 τραυματίες πολίτες και 24 αστυνομικούς.

1968: 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία, τερματίζοντας βίαια την «Άνοιξη της Πράγας». Η επιχείρηση σηματοδότησε το τέλος των φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων του Ντούμπτσεκ.

1977: Η NASA εκτοξεύει το διαστημόπλοιο Voyager 2, το οποίο μετέφερε τον «Χρυσό Δίσκο» με ήχους και εικόνες της ανθρωπότητας, προς ενδεχόμενους εξωγήινους πολιτισμούς. Το Voyager 2 διασχίζει τα εξώτατα όρια του Ηλιακού Συστήματος και φτάνει στον διαστρικό χώρο, σηματοδοτώντας ορόσημο στην ιστορία της εξερεύνησης του Διαστήματος και αναδεικνύοντας το ανθρώπινο πνεύμα αναζήτησης.

1980: Ο Αυστριακός ορειβάτης Ράινχολντ Μέσνερ κατακτά μόνος του την κορυφή του Έβερεστ, χωρίς οξυγόνο, σε μια από τις μεγαλύτερες επιτεύξεις στην ιστορία της ορειβασίας.

1982: Στην Ελλάδα, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος που καταργεί την ποινική δίωξη της μοιχείας, μια ιστορική τομή για τα δικαιώματα και τις προσωπικές ελευθερίες.

1993: Υπογράφεται η Συμφωνία του Όσλο μεταξύ του Ισραήλ και της PLO, με τους Γιάσερ Αραφάτ και Γιτζάκ Ράμπιν να συμφωνούν στην αυτοδιοίκηση των Παλαιστινίων. Η συμφωνία θεωρήθηκε ιστορικό βήμα για τη Μέση Ανατολή.

2004: Στους Ολυμπιακούς της Αθήνας, η ΔΟΕ αφαιρεί το μετάλλιο του Λεωνίδα Σαμπάνη, έπειτα από έλεγχο ντόπινγκ. Πρόκειται για το πρώτο μετάλλιο που ακυρώνεται στη διοργάνωση, σκιάζοντας τις επιτυχίες των Αγώνων.

Γεννήσεις

1948 – Ρόμπερτ Πλαντ (Robert Anthony Plant), Άγγλος τραγουδιστής και συνθέτης, γεννημένος στις 20 Αυγούστου στο West Bromwich της Αγγλίας. Αποτελεί τον εμβληματικό frontman των Led Zeppelin, ενός από τα σημαντικότερα και πιο επιδραστικά ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών. Η μοναδική σκηνική του παρουσία, η εκρηκτική ερμηνεία και τα μυστικιστικά του στιχουργήματα τον ανέδειξαν σε «αρχέτυπο» του ροκ φωνητικού ύφους. Με τους Led Zeppelin κυκλοφόρησε 8 στούντιο άλμπουμ (1969-1979) και συμμετείχε στη δημιουργία αριστουργημάτων όπως το «Stairway to Heaven», «Whole Lotta Love» και «Kashmir».

1949 – Νικόλας Άσιμος, τραγουδοποιός και ερμηνευτής, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στην Κοζάνη. Ζωντανό σύμβολο της ελληνικής ροκ σκηνής και του αντισυμβατικού καλλιτέχνη, υπήρξε βαθιά πολιτικοποιημένος, ελεύθερο πνεύμα, με πολύ προσωπικές και αιρετικές δημιουργίες. Πρωτοπόρος στο δρόμο, τις μπουάτ της Πλάκας και των Εξαρχείων, προκάλεσε συζητήσεις με τραγούδια και στιχουργική σατιρική ματιά – χαρακτηριστική η ανεξαρτησία του στον τρόπο παραγωγής και διάθεσης των έργων του («Ο Ξαναπές»). Μοναδική του κόρη η Λίλιαν, ενώ η ζωή και η μουσική του παραμένουν σημείο αναφοράς για γενιές «ανήσυχων» δημιουργών.

Θάνατοι

2017 – Τζέρι Λιούις, Αμερικανός κωμικός, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και τραγουδιστής, εμβληματική φιγούρα του παγκόσμιου θεάματος. Ξεκίνησε ως δίδυμο με τον Ντιν Μάρτιν στο ντουέτο «Martin and Lewis» και αργότερα καθιέρωσε το προσωπικό του στυλ με ταινίες όπως «The Nutty Professor» και «The Bellboy». Με το χονδροειδές, αφοπλιστικό χιούμορ και τη μοναδική του σκηνική ενέργεια ανανέωσε την κινηματογραφική κωμωδία και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για γενιές ηθοποιών.

Θεοχάρης, Θεοχαρία, Θεοχαρούλα, Σαμουήλ

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών