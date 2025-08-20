Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα

Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα

Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος, Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα, Σαμάνθα

Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο δεν είναι κάποια γνωστή γιορτή

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Οσίων τριαντα επτά μαρτύρων εν Βιζύη, Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου, Προφήτου Σαμουήλ, Άγίων Ρηγίνου και Ορέστη των εν Κύπρω

Προφήτης Σαμουήλ

Ο Προφήτης Σαμουήλ υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης και χαρακτηριστικός κρίκος μεταξύ της εποχής των Κριτών και της εγκαθίδρυσης της ισραηλιτικής μοναρχίας. Γιος του Ελκανά και της Άννας, γεννήθηκε ύστερα από προσευχή της μητέρας του για παιδί και αφιερώθηκε από νήπιο στον Θεό, αφού η Άννα παρέδωσε τον μικρό Σαμουήλ στον ιερέα Ηλί, στο ιερό της Σηλώ, όπου φυλασσόταν η Κιβωτός της Διαθήκης.

Ο Σαμουήλ ξεχωρίζει ως ο τελευταίος και σπουδαιότερος από τους Κριτές του Ισραήλ και ως προφήτης του Θεού, ζώντας και δραστηριοποιούμενος σε μια εποχή γενικής πνευματικής και πολιτικής αστάθειας για το λαό του Ισραήλ. Αναδείχθηκε ηγέτης του λαού σε νεαρή ηλικία, έκρινε με δικαιοσύνη, πολέμησε την ειδωλολατρία και επανέφερε το λαό στη σχέση με τον αληθινό Θεό.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η μετάβαση που διαχειρίστηκε ως προφήτης: ο λαός απαίτησε να αποκτήσει βασιλιά, ο Σαμουήλ όμως, με υπακοή στην εντολή του Θεού, προειδοποίησε για τους κινδύνους που θα έφερνε η μοναρχία, αλλά τελικά έχρισε πρώτο βασιλιά τον Σαούλ και αργότερα τον Δαβίδ, αναγνωρίζοντας ότι ο Θεός επιλέγει τους ηγέτες και καθοδηγεί την ιστορία.

Ο Σαμουήλ έμεινε στην ιστορία ως αυστηρός τηρητής του Νόμου του Θεού, αδιάφθορος κριτής, σταθερός προφήτης και πατέρας του Ισραήλ. Η παρακαταθήκη του επισφραγίζεται από το πέρασμά του στη γραμμή της Βασιλείας και τη στενή σχέση του με τον Δαβίδ, ενώ τιμάται ως Προφήτης στις 20 Αυγούστου.Ο Προφήτης Σαμουήλ υπήρξε από τις σπουδαιότερες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης, κατέχοντας μοναδική θέση ως τελευταίος Κριτής του Ισραήλ και πρώτος μεγάλος Προφήτης πριν από την εποχή της βασιλείας. Γεννήθηκε μετά από προσευχή της μητέρας του Άννας, αφιερώθηκε από βρέφος στο Θεό και ανατράφηκε κοντά στον ιερέα Ηλί στη Σηλώ, όπου βρισκόταν η Κιβωτός της Διαθήκης. Από μικρός διακρίθηκε για την κλίση του στη θρησκευτική ζωή και έλαβε το προφητικό χάρισμα, καθώς ο Θεός τον κάλεσε να αποκαταστήσει την πίστη των Ισραηλιτών στις κρίσιμες ώρες παρακμής και ειδωλολατρίας.

Ο Σαμουήλ υπήρξε εκείνος που, με θεία εντολή, έχρισε τον Σαούλ ως πρώτο βασιλιά του Ισραήλ και αργότερα τον Δαβίδ, εκτελώντας την αλλαγή του πολιτικού και πνευματικού ηγέτη ως όργανο του Θεού. Έδρασε με συνέπεια ως προφήτης, δικαστής και πνευματικός καθοδηγητής του λαού- αντιστάθηκε στην αυθαιρεσία και υπερασπίστηκε τη διαθήκη με τον αληθινό Θεό, ακόμα και όταν ο λαός ζήτησε βασιλιά, δίνοντας πάντοτε έμφαση στην υπακοή προς τον Θεό.

Η προσφορά του Σαμουήλ αγγίζει όλα τα επίπεδα: πολιτικό, θρησκευτικό, κοινωνικό. Συμβούλευσε τους βασιλείς, στηλίτευσε τις παρεκκλίσεις, ενίσχυσε την πίστη και έγινε σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές του Ισραήλ. Τιμάται ως προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης κάθε χρόνο στις 20 Αυγούστου, αποτελώντας πρότυπο αυταπάρνησης, ακεραιότητας και προφητικού θάρρους.