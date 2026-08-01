Φανταστείτε λευκή άμμο, γαλαζοπράσινα νερά και ένα σπάνιο κεδρόδασος που φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Αυτή την απίθανη γωνιά μπορείτε να την ανακαλύψετε στη Νάξο και δεν είναι άλλη από το Αλυκό που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού, σε απόσταση 17 χλμ. από τη Χώρα και πολύ κοντά στον οικισμό Πυργάκι.

Η ξεχωριστή αυτή παραλία, με τα κρυστάλλινα, γαλαζοπράσινα νερά, προσφέρει μια μοναδική αίσθηση ελευθερίας, ενώ είναι το ιδανικό καταφύγιο για όσους αναζητούν την αυθεντική πλευρά των Κυκλάδων. Το Αλυκό αποτελεί μια προστατευόμενη χερσόνησο στη νοτιοδυτική πλευρά της Νάξου και φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα και σπανιότερα φυσικά κεδροδάση στην Ελλάδα, ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000. Το όνομά του προέρχεται από τις παλιές αλυκές της περιοχής και γενικά θυμίζει εξωτικό προορισμό.

Χρήσιμα tips για την παραλία

Πριν επισκεφτείτε το Αλυκό, καλό είναι να έχετε κατά νου τα παρακάτω:

Πρόσβαση: Απέχει περίπου 17 χιλιόμετρα από τη Χώρα. Ο δρόμος μέχρι ένα σημείο είναι άσφαλτος και μετά είναι χωματόδρομος, αλλά βατός.

Στάθμευση: Υπάρχει άνετος, δωρεάν χώρος κοντά στα ερείπια.

Πάρτε μαζί σας προμήθειες: Η παραλία δεν είναι οργανωμένη που σημαίνει πως πρέπει να πάρετε μαζί σας τις απαραίτητες προμήθειες: νερό, σνακ και ομπρέλα. Μπορεί οι κέδροι να προσφέρουν φυσική σκιά, όμως γεμίζουν γρήγορα.

Φαγητό: Υπάρχει μία καντίνα το καλοκαίρι με τα βασικά. Αν θέλετε για φαγητό, υπάρχουν ταβέρνες στον διπλανό οικισμό Πυργάκι.

Μαγευτικό ηλιοβασίλεμα: Πολλοί συμφωνούν πως είναι ένα από τα ωραιότερα στο νησί. Δεν έχετε παρά να μείνετε στην παραλία μέχρι να το δείτε και να έχετε τη δική σας άποψη. Πάντως, αν δεν θέλετε πολύ κόσμο, η καλύτερη ώρα για να επισκεφτείτε το Αλυκό είναι νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.

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