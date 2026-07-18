Το Σίτζες, το οποίο βρίσκεται μια ανάσα από τη Βαρκελώνη, είναι από τα μέρη εκείνα που με το που πατάς το πόδι σου, νιώθεις αμέσως μια ανεξήγητη θετική ενέργεια. Αν και πολλοί αναφέρονται σε αυτό απλά ως «μια παραλία», στην πραγματικότητα το Σίτζες είναι μια πανέμορφη παραθαλάσσια κωμόπολη.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως το παραλιακό του μέτωπο είχε αναδειχθεί σε σχετική παγκόσμια έρευνα της CV Villas, ως το «πιο ευτυχισμένο του κόσμου», αναλύοντας τα χαμόγελα των επισκεπτών του. Με μια μοναδική αύρα ελευθερίας, κοσμοπολίτικο αέρα και μεσογειακό φως, αυτό το στολίδι της Καταλονίας σε προσκαλεί να αφήσεις πίσω κάθε έγνοια και να απολαύσεις τις απλές χαρές της ζωής.

Ένας Προορισμός, 17 Διαφορετικές Παραλίες

Το Σίτζες δεν διαθέτει μόνο μία ακτή, αλλά 17 διαφορετικές παραλίες και κολπίσκους. Η χρυσή άμμος, τα καθαρά ρηχά νερά και οι εμβληματικοί φοίνικες συνθέτουν το σκηνικό, προσφέροντας επιλογές για κάθε γούστο. Ας δούμε παρακάτω τις πιο δημοφιλείς:

Playa de la Ribera: Η κεντρική και πιο κοσμοπολίτικη παραλία της πόλης. Εκτείνεται κατά μήκος του πολυσύχναστου πεζόδρομου Passeig de la Ribera και είναι γεμάτη bar, εστιατόρια και beach clubs.

Η κεντρική και πιο κοσμοπολίτικη παραλία της πόλης. Εκτείνεται κατά μήκος του πολυσύχναστου πεζόδρομου Passeig de la Ribera και είναι γεμάτη bar, εστιατόρια και beach clubs. Playa de Sant Sebastià: Βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην παλιά πόλη. Προσφέρει την πιο όμορφη, καρτποσταλική θέα στα λευκά κτίρια και είναι η αγαπημένη επιλογή των ντόπιων.

Βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην παλιά πόλη. Προσφέρει την πιο όμορφη, καρτποσταλική θέα στα λευκά κτίρια και είναι η αγαπημένη επιλογή των ντόπιων. Platja dels Balmins & Playa del Home Mort: Ιδανικές για όσους αναζητούν την απομόνωση. Λειτουργούν κυρίως ως παραλίες γυμνιστών, ενώ περιβάλλονται από εντυπωσιακά βράχια.

Τρία πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις πριν ταξιδέψεις στο Σίτζες