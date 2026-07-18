Το Σίτζες, το οποίο βρίσκεται μια ανάσα από τη Βαρκελώνη, είναι από τα μέρη εκείνα που με το που πατάς το πόδι σου, νιώθεις αμέσως μια ανεξήγητη θετική ενέργεια. Αν και πολλοί αναφέρονται σε αυτό απλά ως «μια παραλία», στην πραγματικότητα το Σίτζες είναι μια πανέμορφη παραθαλάσσια κωμόπολη.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως το παραλιακό του μέτωπο είχε αναδειχθεί σε σχετική παγκόσμια έρευνα της CV Villas, ως το «πιο ευτυχισμένο του κόσμου», αναλύοντας τα χαμόγελα των επισκεπτών του. Με μια μοναδική αύρα ελευθερίας, κοσμοπολίτικο αέρα και μεσογειακό φως, αυτό το στολίδι της Καταλονίας σε προσκαλεί να αφήσεις πίσω κάθε έγνοια και να απολαύσεις τις απλές χαρές της ζωής.
Ένας Προορισμός, 17 Διαφορετικές Παραλίες
Το Σίτζες δεν διαθέτει μόνο μία ακτή, αλλά 17 διαφορετικές παραλίες και κολπίσκους. Η χρυσή άμμος, τα καθαρά ρηχά νερά και οι εμβληματικοί φοίνικες συνθέτουν το σκηνικό, προσφέροντας επιλογές για κάθε γούστο. Ας δούμε παρακάτω τις πιο δημοφιλείς:
- Playa de la Ribera: Η κεντρική και πιο κοσμοπολίτικη παραλία της πόλης. Εκτείνεται κατά μήκος του πολυσύχναστου πεζόδρομου Passeig de la Ribera και είναι γεμάτη bar, εστιατόρια και beach clubs.
- Playa de Sant Sebastià: Βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην παλιά πόλη. Προσφέρει την πιο όμορφη, καρτποσταλική θέα στα λευκά κτίρια και είναι η αγαπημένη επιλογή των ντόπιων.
- Platja dels Balmins & Playa del Home Mort: Ιδανικές για όσους αναζητούν την απομόνωση. Λειτουργούν κυρίως ως παραλίες γυμνιστών, ενώ περιβάλλονται από εντυπωσιακά βράχια.
Τρία πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις πριν ταξιδέψεις στο Σίτζες
- Η πρόσβαση με τρένο είναι η καλύτερη επιλογή: Η καλύτερη επιλογή για να ταξιδέψεις στην πόλη είναι το τρένο, καθώς έτσι αποφεύγεις και τον «Γολγοθά» του παρκαρίσματος. Εξάλλου, η θάλασσα απέχει μόλις 10 λεπτά με τα πόδια από τον σταθμό. Το τρένο το παίρνεις από τον σταθμό Barcelona Sants.
- Ο γυμνισμός είναι απόλυτα φυσιολογικός και αποδεκτός: Εδώ, ο γυμνισμός δεν περιορίζεται μόνο στις απομονωμένες ακτές. Ακόμη και σε κεντρικές παραλίες (όπως η Balmins) είναι συχνός. Ωστόσο, οι επισκέπτες οφείλουν να δείχνουν απόλυτο σεβασμό.
- Η εύρεση ξαπλώστρας το καλοκαίρι απαιτεί πρωινό ξύπνημα: Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι κεντρικές παραλίες γεμίζουν ασφυκτικά, που σημαίνει ότι θα πρέπει να πάτε με την παρέα πολύ νωρίς για να βρείτε ελεύθερες ξαπλώστρες. Επίσης, μετά τις 11:00 π.μ. γίνεται παντού χαμός. Αν θέλετε ησυχία, κινηθείτε νότια προς την Playa de Terramar.