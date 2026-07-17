Με φόντο το επιβλητικό Κάστρο και τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους, η Αστυπάλαια προσφέρει μια σπάνια ισορροπία: την ηρεμία των ανέγγιχτων κολπίσκων και τη ζωντάνια μιας Χώρας που μοιάζει με ζωντανό σκηνικό.

Θα μπορούσε, επίσης, να χαρακτηριστεί ως το νησί που βρίσκεται στην καρδιά των Δωδεκανήσων και θυμίζει κάτι από Κυκλάδες. Πάλλευκη, γαλήνια και πανέμορφη είναι από τους προορισμούς που σίγουρα αξίζει να ανακαλύψει κανείς από κοντά. Η καρδιά της Αστυπάλαιας χτυπά στην κορυφή του λόφου της Χώρας με το πέτρινο κάστρο, σήμα κατατεθέν του νησιού από τον 13ο αιώνα. Τότε φτιάχτηκε για προστασία από τους πειρατές, που «αλώνιζαν» στο Αιγαίο, σήμερα εξακολουθεί να κοσμεί τον όμορφο οικισμό με την επιβλητική παρουσία του.

Ατού της είναι και οι εξαιρετικές παραλίες της, με τα κρυστάλλινα νερά. Για πολλούς η πιο ξεχωριστή παραλία είναι τα Καμινάκια, δεν είναι όμως η μόνη. Ψιλή Άμμος, Στενό, Λιβάδι, Βάτσες είναι μερικές ακόμα από τις ακρογιαλιές του νησιού με άγρια ομορφιά.

Δείτε τις φωτογραφίες