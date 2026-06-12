Αν ψάχνετε την απόλυτη καλοκαιρινή καρτ ποστάλ, θα τη βρείτε στην Κάρπαθο και συγκεκριμένα στην παραλία Άπελλα. Φέτος, το καλοκαίρι ξεχάστε τις κοσμοπολίτικες, πολύβουες πλαζ. Εδώ ο χρόνος σταματά.

Το μόνο που χρειάζεστε είναι μια μάσκα για να εξερευνήσετε τον υπέροχο βυθό της και διάθεση για χαλάρωση κάτω από τη σκιά των δέντρων. Πρόκειται για μία εξωτική παραλία με κρυστάλλινα, γαλαζοπράσινα νερά και λευκή σαν πούδρα αμμουδιά με λεπτό βότσαλο. Εδώ, τα πεύκα φτάνουν σχεδόν μέχρι τη θάλασσα και τα επιβλητικά βράχια προσθέτουν μια άγρια πινελιά στο παρθένο τοπίο της παραλίας.

Η Άπελλα απέχει περίπου 20 χλμ. από τα Πηγάδια, την πρωτεύουσα του νησιού και μπορεί κανείς να την προσεγγίσει είτε με κάποιο από τα τουριστικά καΐκια που πραγματοποιούν δρομολόγια από το λιμάνι των Πηγαδιών ή οδικώς, μόνο που ο δρόμος είναι φιδογυριστός και σχετικά στενός, ενώ θα χρειαστεί να περπατήσετε μέχρι να φτάσετε σε αυτή.

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