Η διαδρομή για τη Μπέλα Βράκα δεν είναι σαν τις άλλες. Εδώ, δεν περπατάς απλά σε μια ακτή, αλλά διασχίζεις τη θάλασσα για να πατήσεις σε ένα ακατοίκητο νησάκι. Η «ωραία των Συβότων» είναι ένας επίγειος παράδεισος γεμάτος πυκνή βλάστηση και κρυστάλλινα νερά και είναι σίγουρο ότι θα σας εντυπωσιάσει.

Η Μπέλα Βράκα είναι η παραλία που ενώνει τα Σύβοτα με το νησάκι Μουρτεμένο. Η αμμουδιά της σε κάποια σημεία είναι ολόχρυση, ενώ στη μεγαλύτερη έκτασή της έχει ένα έντονο ροζ χρώμα που της χαρίζει και αυτό τον τροπικό χαρακτήρα. Εδώ, πηγαίνεις με το αυτοκίνητο, το οποίο θα αφήσεις σε ένα πάρκινγκ πάνω από την παραλία. Έπειτα, θα κατέβεις από κατάλληλα διαμορφωμένο μονοπάτι, ενώ για να φτάσεις σε αυτήν περνάς κυριολεκτικά μέσα από τη θάλασσα.

Τα νερά της είναι ρηχά, πεντακάθαρα και κρυστάλλινα, άλλες φορές κρύα και άλλες ζεστά. Επιπλέον, μπορείτε εδώ να κάνετε και θαλάσσια σπορ, όπως κανό. Δεν είναι οργανωμένη παραλία, οπότε καλό είναι να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα εφόδια.

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