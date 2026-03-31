Ο Πάρνωνας έχει υπέροχα και γραφικά χωριά που αξίζουν την προσοχή σας και σίγουρα μια επίσκεψή σας. Κι ένα από αυτά είναι και η Κρεμαστή, ένα χωριό της ορεινής Λακωνίας, που δεν το γνωρίζει πολύς κόσμος, ενώ είναι σίγουρο ότι εδώ θα περάσετε ήρεμες και χαλαρές στιγμές.

Η Κρεμαστή οφείλει κατά κάποιον τρόπο το όνομά της στη γεωγραφική της θέση, καθώς μοιάζει να κρέμεται ανάμεσα στους ορεινούς όγκους της Λακωνίας και σε υψόμετρο 860 μέτρων. Τα παραδοσιακά πέτρινα σπίτια είναι αμφιθεατρικά χτισμένα στην πλαγιά του ορεινού όγκου, ενώ τα περισσότερα από αυτά είναι δίπατα και μοιάζουν πολύ με σπίτια- οχυρά, καθώς δεν έχουν καθόλου ανοίγματα στο ισόγειο, διαθέτοντας πολεμίστρες και αμπάρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα όλων η λεγόμενη Καζάρμα, από τα παλαιότερα σπίτια του χωριού που σύμφωνα με την παράδοση υπήρξε αρχηγείο των αγωνιστών της Επανάστασης του ’21.

Στα σημαντικότερα αξιοθέατα του χωριού η «Βρύση της Κρεμαστής» η οποία, σύμφωνα με επιγραφή που βρίσκεται χαραγμένη επάνω της, χρονολογείται από το 1722 και μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα αποτελούσε σημείο αναφοράς για την κοινωνική ζωή του χωριού. Πάντως, αυτό που θα σας εντυπωσιάσει σίγουρα, είναι το πανέμορφο ελατοδάσος, ενώ αν είστε λάτρεις της πεζοπορίας, υπάρχουν πολλά μονοπάτια στην περιοχή για να τα ανακαλύψετε, απολαμβάνοντας υπέροχες διαδρομές, ειδικά αυτή την εποχή.

