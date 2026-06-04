Καθώς το πλοίο φτάνει στη Σύμη, το μικροσκοπικό αυτό νησί του Αιγαίου σού αποκαλύπτεται σαν ένας ζωντανός, τρισδιάστατος πίνακας ζωγραφικής. Εδώ, ο χρόνος μοιάζει να έχει υποταχθεί στην ομορφιά, παρασύροντας τον επισκέπτη σε ένα ρομαντικό ταξίδι στο παρελθόν, εκεί όπου η αρχοντιά της ναυτοσύνης και η ηρεμία του πελάγους γίνονται ένα.

Κομψότητα, καλαισθησία, στιλ, αρχοντιά είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη Σύμη. Και μπορεί να χρειάζεσαι κάμποσες ώρες για να φτάσεις μέχρι εκεί, όμως αξίζει τον κόπο. Είναι σίγουρο ότι θα περάσεις υπέροχες και χαλαρές στιγμές. Η Σύμη βρίσκεται πολύ κοντά στη Ρόδο, από την οποία απέχει μία ώρα με το ferry boat, ενώ από τον Πειραιά με πλοίο χρειάζεσαι 12 ώρες για να φτάσεις.

Ο Γιαλός είναι το φυσικό λιμάνι του νησιού και γύρω του είναι αμφιθεατρικά χτισμένη η πολύχρωμη πόλη. Από εκεί μπορείτε να ανεβείτε τα 500 πέτρινα σκαλοπάτια (γνωστά και ως Καλή Στράτα) που οδηγούν στο Χωριό ή Άνω Σύμη, την πρωτεύουσα του νησιού. Η Σύμη έχει αρκετές παραλίες τις οποίες προσεγγίζεις μόνο δια θαλάσσης. Καθημερινά υπάρχει καΐκι από το λιμάνι και κάνει τον γύρο του νησιού.

Στη βόλτα αυτή που διαρκεί μέχρι το απόγευμα, θα κάνεις στάση στην κρυφή παραλία της Φωκοσπηλιάς και σε εκείνη του Αγίου Γεωργίου. Τέλος, δεν γίνεται να μην επισκεφτείς την Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πανορμίτη που βρίσκεται στο νοτιότερο δυτικό άκρο του νησιού και είναι γνωστή για τα θαύματά της.

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