Από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναχώρησε, σήμερα το πρωί, η Δανάη Τσελεμπή, με προορισμό την Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Η 15χρονη Καβαλιώτισσα πρωταθλήτρια Ελλάδας στην κατηγορία Microsoft PowerPoint 365 θα εκπροσωπήσει επίσημα τη χώρα μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist 2026. Ο παγκόσμιος τελικός, διάρκειας 100 λεπτών, θα διεξαχθεί το βράδυ της Δευτέρας 26 Ιουλίου στο Άναχαϊμ τηςΚαλιφόρνιας.

Η Δανάη, που την Άνοιξη κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στον Πανελλήνιο τελικό της Microsoft Office Specialist, ολοκλήρωσε τη Γ΄ τάξη του 2ου Γυμνασίου Καβάλας και από το φθινόπωρο θα ξεκινήσει την Α΄ Λυκείου. Η διαδρομή της στις ψηφιακές δεξιότητες ξεκίνησε από μικρή ηλικία και εξελίχθηκε μέσα από συστηματική εκπαίδευση, επιμονή και πολυετή προετοιμασία.

Το 2025 προκρίθηκε για πρώτη φορά στον Πανελλήνιο Τελικό της Αθήνας, αποκτώντας μια πολύτιμη πρώτη αγωνιστική εμπειρία. Το 2026 επέστρεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, πιο ώριμη, πιο έτοιμη και αποφασισμένη. Η προσπάθεια και η συνέπειά της καρποφόρησαν. Κατέκτησε το χρυσό πανελλήνιο μετάλλιο στο PowerPoint 365 και μαζί το εισιτήριο για την κορυφαία παγκόσμια διοργάνωση ψηφιακών δεξιοτήτων.

Η φετινή πρόκριση της Δανάης αποτελεί την έκτη συμμετοχή με καβαλιώτικη υπογραφή σε Παγκόσμιο Τελικό Microsoft Office Specialist από το 2018. Τη διαδρομή άνοιξε η Έφη Ζιώτα το 2018 και ακολούθησαν ο Χρήστος Κιοφτετζής το 2019, ο Ανδρέας Ναλμπάντης το 2021 και το 2022, η Αλκμήνη Γαϊταντζή το 2023 και, φέτος, η Δανάη Τσελεμπή.

Η εντυπωσιακή αυτή συνέχεια αποδεικνύει ότι η Καβάλα δεν καταγράφει απλώς μεμονωμένες επιτυχίες. Έχει δημιουργήσει μια σταθερή παράδοση ψηφιακής αριστείας, με επαναλαμβανόμενες προκρίσεις, πανελλήνια μετάλλια και παγκόσμιες συμμετοχές. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Πρωταθλήματος, η Καβάλα έχει την μεγαλύτερη συλλογή μεταλλίων μετά την Αττική, επίδοση ιδιαίτερα εντυπωσιακή, αν αναλογιστεί κανείς την τεράστια διαφορά πληθυσμιακού μεγέθους.

Την αγωνιστική προετοιμασία της Δανάης έχει αναλάβει ο καθηγητής Πληροφορικής Παναγιώτης Ασλανίδης. Η φετινή διοργάνωση αποτελεί για τον ίδιο την πέμπτη συμμετοχή σε Παγκόσμιο Τελικό της κατηγορίας PowerPoint με την ιδιότητα του προπονητή.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Ασλανίδης δεν κρύβει την χαρά και τη συγκίνησή του, υπογραμμίζοντας ότι «μπροστά της ανοίγεται μια μοναδική παγκόσμια εμπειρία, είναι η δυνατότητα να διαγωνιστεί ανάμεσα στους κορυφαίους χρήστες του PowerPoint από όλο τον κόσμο, να εκπροσωπήσει την Ελλάδα και να μεταφέρει στην Καλιφόρνια το ταλέντο, τη δύναμη και την επιμονή της. Πιστεύω πως μαζί της ταξιδεύουν οι ευχές όλων των Καβαλιωτών και όλων των Ελλήνων».

Ιδιαίτερη παρακαταθήκη αποτελεί η περσινή τεράστια ελληνική επιτυχία της Ελένης Καρακασίδου από την Καλαμαριά. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία είχε επίσης προετοιμαστεί από τον Παναγιώτη Ασλανίδη, κατέκτησε το 2025 τον παγκόσμιο τίτλο στο PowerPoint, αποδεικνύοντας ότι η οργανωμένη και μεθοδική ελληνική προετοιμασία μπορεί να φτάσει μέχρι την κορυφή του κόσμου