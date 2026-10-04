Ικανοποιημένος από την ισοπαλία 0-0 της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα εμφανίστηκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε στην έντονη πίεση που δέχθηκε η «γαλανόλευκη», ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, υπογραμμίζοντας ωστόσο τη σημασία του αποτελέσματος και της προσπάθειας των παικτών του.

«Βαθμολογικά είναι χρυσάφι αυτή η ισοπαλία. Δώσαμε τέσσερα παιχνίδια μέσα σε δύο πολύ έντονες εβδομάδες. Έχουμε 8 βαθμούς και καλές προϋποθέσεις για τη συνέχεια. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικός αυτός ο βαθμός, μετά και τη νίκη μας στη Γερμανία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι η Εθνική είχε απέναντί της μια ομάδα υψηλού επιπέδου, επισημαίνοντας την ταχύτητα και την τεχνική κατάρτιση των Γερμανών. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ψυχραιμία, τη μαχητικότητα και την αυτοθυσία των διεθνών, αλλά και στη συμβολή των αλλαγών στην εξέλιξη του αγώνα.

«Ήταν εξαντλητικά τα τέσσερα ματς, κάποια παιδιά έπαιξαν σε όλα, χάσαμε και κάποια παιδιά στην πορεία. Εύχομαι να είναι όλα τα παιδιά καλά στην υγεία τους και να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο ομοσπονδιακός τεχνικός ευχαρίστησε τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ για τη φιλοξενία, αλλά και τον κόσμο για την ατμόσφαιρα στην Τούμπα.

«Η Θεσσαλονίκη ζούσε για αυτά τα ματς και το απέδειξε με την ατμόσφαιρα στην Τούμπα. Ήταν μια πραγματικά πολύ όμορφη εβδομάδα», ανέφερε.