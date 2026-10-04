Η Εθνική Ελλάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη League A του Nations League καθώς συνεχίζει αήττητη με το 0-0 κόντρα στη Γερμανία και παραμένει στην 1η θέση του ομίλου, έστω με συγκάτοικο την Ολλανδία.

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν ενθαρρυντικό για την Εθνική μας ομάδα καθώς μόλις στο 2ο λεπτό είχε μεγάλη ευκαιρία με την κεφαλιά του Μασούρα μετά την ωραία σέντρα του Τσιμίκα, ο Ούρμπιγκ όμως απέκρουσε και κράτησε το 0-0.

Από εκεί και πέρα, η Γερμανία, για την οποία ο Γιούργκεν Κλοπ άλλαξε όλη την 11άδα σε σχέση με το παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας, πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων και έκλεισε στο μισό γήπεδο την Ελλάδα, ψάχνοντας τον τρόπο για να φτάσει στο γκολ.

Αυτό, βέβαια, δεν ήταν και τόσο εύκολο, είτε λόγω της ανασταλτικής λειτουργίας της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είτε επειδή ο Τζολάκης ήταν άψογος όποτε χρειάστηκε να επέμβει. Όπως, δηλαδή, έγινε στο 23′ με το σουτ του Σέρχαντ που μπλόκαρε ή με αυτό του Ράουμ που απέκρουσε στο 25′.

Στο 32′, βέβαια, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στην κοντινή προσπάθεια του Μπούρκαρντ μετά το γύρισμα του Βιρτς από αριστερά, μετά του VAR όμως το γκολ ακυρώθηκε για χέρι του Μπίσοφ στην αρχή της φάσης. Έτσι, το 0-0 παρέμεινε, με τα «πάντσερ» να απειλούν και στο 43′ με το δυνατό σουτ του Σέρχαντ που έφυγε λίγο άουτ.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Γιοβάνοβιτς έβγαλε Παυλίδη και Κυζιρίδη για να βάλει Ανδρούτσο και Καρέτσα, με την Εθνική ομάδα να δείχνει ενθουσιασμό στα πρώτα λεπτά και να παίρνει μέτρα, προσπαθώντας να απειλήσει. Δεν το κατάφερε όμως και στη συνέχεια οι Γερμανοί πήραν ξανά την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Στο 63′ έκανε τις πρώτες του αλλαγές και ο Κλοπ, με τον Γιοβάνοβιτς να συνεχίζει αμέσως μετά βάζοντας τον Μουζακίτη αντί του Κουρμπέλη. Η Ελλάδα παρέμενε σε παθητικό ρόλο αλλά η πίεση της Γερμανίας δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο στο πρώτο ημίχρονο, με τον χρόνο να κυλάει χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση.

Γεγονός που δεν ενοχλούσε και ιδιαίτερα την Εθνική ομάδα, η οποία διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση και με το τελικό 0-0 παρέμεινε αήττητη και στην 1η θέση του ομίλου, μαζί με την Ολλανδία, αφήνοντας στο -3 τη Γερμανία.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος (79′ Ρέτσος), Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης (68′ Μουζακίτης), Ζαφείρης, Κυζιρίδης (46′ Καρέτσας), Μασούρας, Παυλίδης (46′ Ανδρούτσος), Ιωαννίδης (88′ Κωστούλας).

Γερμανία (Γιούργκεν Κλοπ): Ούρμπιγκ, Τρόι, Άντον, Τιάο, Ράουμ, Μπίσοφ (84′ Μπάουρ), Πάβλοβιτς, Καρλ (63′ Ελ Μάλα), Σέρχαντ (83′ Κοντέ), Βιρτς, Μπούρκαρντ (64′ Βόλτεμαντε).