Ακάθεκτη συνεχίζει η Εθνική Ελλάδας στην κορυφή του Β’ ομίλου της League A του UEFA Nations League, μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων πρώτων αγωνιστικών.

Η «γαλανόλευκη» έχει ήδη πετύχει τον πρωταρχικό της στόχο, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στην πρώτη τριάδα, και πλέον κοιτάζει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Με αφορμή την εξαιρετική πορεία της Εθνικής, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, συνεχάρη τους διεθνείς, αποδίδοντας την επιτυχία τόσο στη δουλειά του προπονητή όσο και στην προσπάθεια των παικτών.

«Η ψυχή και ο τρόπος που έστησε την ομάδα ο προπονητής μας έφεραν έως εδώ και φυσικά οι παίκτες που έβγαλαν μια πολύ δύσκολη τετράδα αγώνων», ανέφερε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα δύο εντός έδρας παιχνίδια στην Τούμπα απέναντι στη Γερμανία και την Ολλανδία.

Ο κ. Γκαγκάτσης τόνισε πως ο επόμενος στόχος είναι η πρόκριση στα προημιτελικά, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τη συνέχεια.

«Αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Παρά τις απουσίες που είχαμε, τα παιδιά αντικατέστησαν επάξια αυτούς που έλειπαν. Δεν αποτελεί έκπληξη που είμαστε στην κορυφή μαζί με την Ολλανδία. Εάν τον Νοέμβριο είμαστε όπως πρέπει, θα είμαστε στα προημιτελικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.