Η Εθνική Ελπίδων έκανε περίπατο στην Τιφλίδα επικρατώντας της Γεωργίας με 3-0, εξασφάλισε τη 2η θέση του ομίλου της και παρέμεινε ζωντανή στο κυνήγι της 1ης, για την πρόκριση στο Euro U21.

Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για την Εθνική μας ομάδα, καθώς μόλις στο 5ο λεπτό ο Άλεν με δυνατό σουτ, μετά την κάθετη του Γκούμα, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη, μάλιστα, συνέχισε να επιτίθεται με στόχο το δεύτερο γκολ με το οποίο θα έβαζε βάσεις νίκης και το πέτυχε λίγα λεπτά μετά και συγκεκριμένα στο 13′ με το τρομερό σου του Μπακούλα (0-2).

Η Γεωργία είχε στη συνέχεια μία-δύο καλές ευκαιρίες για να μειώσει και να ξαναμπεί στο παιχνίδι αλλά δεν το έκανε, ενώ ευκαιρίες είχε και η Ελλάδα για το τρίτο γκολ, με το οποίο θα «κλείδωνε» τη νίκη.

Γκολ που ήρθε τελικά στο 65′, όταν ο Παπακανέλλος είδε τη μπάλα να πάει στο οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά ο Πνευμονίδης, έπειτα από ωραία προσποίηση, έγραψε το 0-3, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων

1.Γερμανία 21 (26-4)

2.Ελλάδα 21 (24-4)

3.Βόρεια Ιρλανδία 13 (9-11)

4.Γεωργία 9 (12-12)

5.Λετονία 5 (4-16)

6.Μάλτα 0 (1-29)

Γεωργία (Σβανάτζε): Μπερουασβίλι, Τσετσκλάτζε (82′ Τσουμπινίτζε), Μπούκια, Αμισουλασβίλι, Ναριμανίτζε, Μπασιλάτζε, Νταντιάν, Λορντκιπανίτζε (82′ Κβαρατσχέλια), Τζαπαρίτζε (74′ Ρομπακίτζε), Ντεϊσάτζε (62′ Τσικοβάνι), Σάλια.

Ελλάδα (Ταουσιάνης): Μοναστηρλής, Κουτσογούλας (46′ Κάτρης), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης (27′ Αλμύρας), Γκούμας (73′ Μπρέγκου), Μπακούλας (63′ Αποστολάκης), Πνευμονίδης, Παπακανέλλος, Μύθου (73′ Θεοδοσουλάκης).