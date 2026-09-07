Ανυπόμονοι είναι οι παίκτες της ΑΕΚ για την αυριανή πρεμιέρα της ομάδας στην League Phase του Champions League.

Αυτό ανέφερε ο Μπαρνάμπας Βάργκα στην συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την ΛΑΣΚ. Παράλληλα ο Ούγγρος παραδέχθηκε ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την καταπληκτική φόρμα στην οποία βρίσκεται: «Είμαι σε μία πολύ καλή φόρμα εγώ, αλλά και ολόκληρη η ομάδα. Όλοι οι επιθετικοί της ομάδας είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το χαμένο πέναλτι με τον ΟΦΗ μου έδωσε έξτρα κίνητρο και είμαστε έτοιμοι για το αυριανό ματς».

Για τις απαιτήσεις από το αυριανό ματς: «Είμαστε πάρα πολύ ανυπόμονοι και χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα και εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για το πόσο καλά γνωρίζει την Λίντσερ: «Φυσικά έπαιζα πολλά χρόνια στην Αυστρία, θέλω να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό».